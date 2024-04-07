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拍攝花蓮大震紀實影片 國防部強調不分晝夜全時守候

2024/4/7 13:30（4/7 14:07 更新）
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（中央社記者游凱翔台北7日電）花蓮發生大地震，各單位持續馳援中，國防部軍聞社發布「攜手向前，重建家園」短影片，畫面除披露軍人與特搜隊密切協調溝通外，亦入鏡特戰兵力挺進砂卡礑步道，並強調，「國軍不分晝夜，全時守候」。

花蓮外海3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，是921地震後最大規模，全台皆感受明顯搖晃，花蓮地區出現多處災情，目前仍由各單位持續救援及災後復原作業中。

震災發生當下，國防部已清查各作戰區災損情形，花東防衛指揮部派遣人力並協調地方政府，副參謀總長楊海明中將、陸軍副司令陳忠文中將進駐花蓮地區，協助人、物力支援包括天王星大樓、秀林鄉水源國小、砂卡礑步道等處。

國防部軍事新聞通訊社發布「攜手向前，重建家園」紀實短片，並提及，地震陰影一直都在，也一定會恐懼。但別害怕，因為軍方一起面對，會用最快時間到民眾需要的地方，同時用最大力量與地方緊密合作。

根據披露的畫面顯示，空軍震災當下即派遣2架次C-130H運輸機，並載運台南、高雄及屏東特搜隊員及搜救犬，共74件、2萬9780磅裝備馳援花蓮。

畫面也披露，國軍亦提供照明、沐浴等設備供倒塌的天王星大樓現場使用，且軍方人員與現場特搜人員密切協調溝通；另外，特戰兵力亦徒步挺進砂卡礑步道，不僅行走在滿目瘡痍的碎石堆，更溯溪前行協助搜救失蹤及受困民眾。

軍聞社最後在影片強調，國軍不分晝夜、全時守候，在暗黑的的時刻，照亮大家。（編輯：蘇志宗）1130407

#921地震
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403花蓮地震
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