花蓮強震多家飯店停業盤點 恐衝擊清明連假訂房

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北3日電）花蓮今天上午發生強震，多家位於花蓮的飯店停業盤點，並安撫房客。對於原本準備迎接清明連假商機卻碰到強震傳出災情，業者表示，「退房潮肯定會發生，畢竟是不可抗的災害」，會從顧客端角度出發協助安排。

據中央氣象署資訊，上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，震央在花蓮縣政府南南東方25公里，這起強震導致太魯閣晶英附近收訊疑似受損，花蓮海洋公園宣布閉園一日。

同時，遠百也宣布，花蓮（含愛買）全日暫停營業。遠百說明，遠百花蓮及愛買花蓮店先撤離館內保全、保養單位員工，館內沒有人員受傷，目前先以人員安全為首要考量，待安全無虞狀況下再進館修復並善後。

由於花蓮目前陸續傳出樓房倒塌等災害，市場評估，將影響旅客近期前往花蓮的意願，清明連假觀光效益勢必無法正常發揮。產業人士觀察，根據2018年過年期間，花蓮也曾發生大地震的經驗，近期花東地區恐釀一波旅客退房潮。

晶華酒店集團旗下捷絲旅花蓮館發言窗口對中央社記者指出，飯店館方建築物盤點後都沒問題，目前正常營業但停止接客，由於正值清明連假前夕，今天住房率有7、8成，且有多名來自港澳的外籍客人，「他們對於發生地震很緊張，目前都坐在大廳靜候，由館方人員盡力協助安撫」，而花蓮市區目前也出現計程車叫不到車、一台難求情形。

至於是否會發生退房潮，捷絲旅花蓮館指出，清明連假的住房率高達9成，是近期難得盛況，但稍早確實陸續開始接到旅客電話要求退房，館方均全面配合，希望旅客以安全第一為考量，加上目前交通可能出現狀況，也會協助旅客改期。

晶華指出，目前集團旗下各酒店住宿的旅客和員工都平安，餐廳內有部分餐盤傾倒破裂，電梯和樓梯等出入口都有安排員工疏散安撫房客，而太魯閣晶英酒店回報，疑似基地台受到影響，收訊狀況不太好，但電話都能撥通，全員也平安。

雲朗觀光集團指出，花蓮地區發生地震，花蓮翰品酒店考量旅客及員工安全，決定暫停營業，進行必要的安全檢查及評估工作，「目前先疏散住客，今天也不會接客」。

同屬雲朗觀光集團，位於台北君品酒店的米其林三星「頤宮中餐廳」今天也宣布暫停營業一天，進行必要的檢查和評估，以確保空間與設施的安全，但君品酒店正常營業。

位於花蓮的遠雄海洋公園則回報，今天閉園一日，目前正在進行全面安檢。花蓮遠雄悅來大飯店則指出，由於公路和各種交通工具都發生狀況，今天都還在蒐集訊息，目前最大工作是安撫並協助房客需求。飯店也表示，「退房潮肯定會發生，畢竟是不可抗的災害」，會從顧客端角度出發協助安排。

此外，位於新竹關西的六福村表示，園區和周邊六福莊都已巡視完畢，目前沒有異常狀況，維持正常營運作息。（編輯：林淑媛）1130403