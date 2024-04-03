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花蓮天王星大樓傾斜 住戶：搖兩次房子就斜了

2024/4/3 11:05（4/3 12:22 更新）
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花蓮縣3日上午發生芮氏規模7.2地震，造成花蓮2棟房屋傾斜，其中天王星大樓有民眾受困，警消獲報立即前往救援。中央社記者張祈攝 113年4月3日
花蓮縣3日上午發生芮氏規模7.2地震，造成花蓮2棟房屋傾斜，其中天王星大樓有民眾受困，警消獲報立即前往救援。中央社記者張祈攝 113年4月3日
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（中央社記者張祈、李卉婷花蓮縣3日電）花蓮地震，位於軒轅路上的天王星大樓傾斜，多人受困，有住戶被救出時餘悸猶存表示，搖兩次房子就傾斜了；8樓住戶因樓梯變形仍受困，家人焦急等待。

天王星大樓屋齡約38年，8層樓建築，大多為套房格間，今天上午因地震嚴重傾斜致有多人受困，警消獲報馳援，趕緊疏散住戶，並急升雲梯車協助高樓層住戶脫困，由於不少住戶門窗都加裝鐵窗，警消要先破壞鐵窗再進入。

現場地震不斷，大樓不斷有玻璃、磁磚掉落，還可清楚看到屋內床架，1樓幾乎嚴重壓扁變形，增添救援難度。

林姓住戶被救出時餘悸猶存，她告訴中央社記者，地震搖晃很厲害，第1次搖晃時櫃子都倒了、第2次房屋就傾斜，媽媽被櫃子砸到腳，因疼痛不能走路，還好人都沒事，平安就好。

8樓的游姓住戶則在1樓焦急等待，因為妻子還受困在內，只能透過手機通報受困位置。游姓住戶說，妻子因為因櫃子壓到，目前行動不便，且房子大門就在傾斜那側，擠壓加上樓梯嚴重變形，也無法逃出，暫時用手機聯繫，希望能盡快救出。（編輯：謝雅竹）1130403

3日花蓮規模7.2強震後花蓮北濱街、軒轅路2棟大樓傾斜。（中央社製圖）
3日花蓮規模7.2強震後花蓮北濱街、軒轅路2棟大樓傾斜。（中央社製圖）
#地震
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花蓮災情
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