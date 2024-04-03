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花蓮北濱街透天傾斜 屋主逃生連褲子都來不及穿

2024/4/3 10:49
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（中央社記者張祈、洪學廣花蓮縣3日電）花蓮今天上午發生地震，多處民宅、隧道、橋樑受損，北濱街有一棟民宅傾斜。吳姓屋主表示，自己一早用電腦就感受劇烈搖晃，逃跑過程連褲子都來不及穿，至今驚魂未定。

台灣東部海域上午發生地震，花蓮受創嚴重，縣府統計包括市區北濱街16號、軒轅路2-2號民宅半倒、明禮路7號民宅大樓外牆鋼筋裸露，另秀林鄉崇德隧道落石崩塌、大清水隧道路面坍塌、台11線砂脈橋、台11線35.5k處山坡崩塌，均雙向停止通行。

北濱街吳姓屋主接受媒體聯訪指出，這棟透天是兄弟一起興建，一大早洗完臉後原本在用電腦寫論文，但感受到地震劇烈搖晃。以往地震都會觀察一下，但馬上就發現到這次不一樣，搖得很厲害。電視、牆壁的畫跟鐵櫃即使有加綁防震繩子仍全部都傾倒下來，包括自己都站不穩摔到沙發上，腳稍微受輕傷，至今仍驚魂未定。

吳姓屋主坦言，逃出過程找不到眼鏡、手機，甚至找不到褲子可以穿，沿著樓梯走下樓時，更打不開外陽台的門，過程還一度摔倒，最後從2樓窗戶跑出來，所幸其他人都有逃出。目前自行逃出者有9個大人3個小孩，無人受困受傷。

位於北濱街傾斜民宅對面的咖啡廳林姓店員也表示，地震當下時正好在沖咖啡，才剛搖不到3秒就看到整棟民宅傾斜倒塌，相當快速，想起當下仍心有餘悸。

縣府資訊指出，花蓮市區有多處房屋有水管破裂漏水、外牆磁磚掉落砸到地面車輛、橋面凸起、民宅瓦斯外洩、牆壁裂開，嚴重者更有房子倒塌、多處圍牆倒塌、橋樑受損等，目前軍警消正全力搜救是否有傷亡受困人員。（編輯：吳協昌）1130403

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