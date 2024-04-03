花蓮地震後翰品酒店有傾斜可能 雲朗：將提前拆除重建【獨家】

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（中央社記者江明晏台北3日電）花蓮強震過後，媒體報導指花蓮翰品酒店恐隨時會傾斜，雲朗指出，上午已疏散住客，並暫停接客，未來會按原先規劃，提前啟動拆除重建工程。

花蓮縣今天上午發生芮氏規模7.2地震，多家飯店停業盤點損傷狀況。

有媒體報導，花蓮市區已有2棟大樓傾斜，翰品酒店也因為地震，導致樓梯旁的牆壁開裂、大面脫落，騎樓柱子也有大片磁磚剝落，也發現梁柱龜裂，民眾則被警方告知，由於翰品酒店恐怕隨時會傾斜，雖沒有立即危險，但中美路一帶已封路，避免民眾受傷。

母集團雲朗觀光對中央社記者表示，花蓮翰品酒店上午已疏散住客，並盤點損壞之處，今天也暫停接客進行必要的安全檢查及評估工作。

花蓮翰品酒店2年前就曾提出打算拆除重建的想法，因翰品花蓮建築設計上不論是格局或客房空間坪數，已不符合目前旅遊需求，只是原先的全館拆除計畫一再推遲，而今發生地震後，公司決定按原先規劃，提前啟動重建作業。

花蓮翰品酒店前身為1981年12月開幕的花蓮中信大飯店，2010年7月翻新更名，加入雲朗集團，設有197間客房、3間餐廳及酒吧、10間宴會廳。

此外，位於花蓮的太魯閣晶英指出，目前太魯閣國家公園道路狀況尚待工務段查檢中，為維護旅客與員工安全，於今天至7日暫停營業，除待道路穩定，也一併查檢所有設施，目前山區中華電信訊號尚不穩定。（編輯：林淑媛）1130403