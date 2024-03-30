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寶林茶室111年曾遭檢舉環境髒亂 北市衛生局：當時稽查合格

2024/3/30 16:04（3/30 16:40 更新）
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北市寶林茶室食品中毒案，累計多人就醫、2人死亡。中央社記者吳家昇攝 113年3月27日
北市寶林茶室食品中毒案，累計多人就醫、2人死亡。中央社記者吳家昇攝 113年3月27日
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（中央社記者陳昱婷台北30日電）台北市信義區寶林茶室食物中毒案累計2死，有議員發現，此餐廳早在111年就遭民眾檢舉環境髒亂，但衛生局回應，當時稽查結果一切合格，其餘分店複查後也有完成改善。

民進黨台北市議員陳賢蔚今天揭露，早在民國111年9月20日，就有民眾向市府陳情，指信義區寶林茶室有環境髒亂等情事，但衛生局自當時至今都沒有針對列管業者進行不定期稽查，如今發生食物中毒案，前市長柯文哲、現任市長蔣萬安都難辭其咎。

蔣萬安今天在記者會上回應，111年9月20日接獲民眾檢舉，衛生局當月23日就前往現場稽查，儘管結果一切合格，仍至其他分店稽查。

衛生局長陳彥元補充，衛生局去年7月曾稽查寶林咖啡館饒河店，發現衛生缺失並限期改善，去年10月複查認為沒有改善完全，所以持續要求精進，直到今年3月再度複查確認改善合格。

陳彥元指出，衛生局去年2月也曾到寶林位於台北車站的分店稽查，要求缺失限期改善，去年3月複查時已完成改善。

此外，衛福部今天公布新增個案中，有1名30多歲女性患者是吃了寶林饒河店的咖哩仁當及冰奶茶後，出現腹瀉、噁心、全身倦怠等症狀。

對於是否可能有粿條及河粉外感染源，陳彥元強調，疑似風險食材在市面上已經沒有供貨，民眾可以安心，且此案不只在寶林用餐，也有逛夜市，病因仍待確認。（編輯：張銘坤）1130330

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