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寶林茶室食物中毒案 新北邀專家討論籲高溫烹煮

2024/3/30 17:00
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（中央社記者黃旭昇新北30日電）新北衛生局今天表示，米酵菌酸的防治重點在於預防，29日邀專家會商討論，建議民眾處理泡發食材後，立刻高溫烹煮。市府說，聯手稽查各公私市場，並未使用大粄城粄條產品。

食品藥物管理科長楊舒秦下午接受中央社記者電訪表示，衛生局稽查科與經濟發展局攜手，至30日累計查核19家販賣業、21家餐飲業者、公有零售市場及民營攤集區，並沒有使用大粄城粄條產品。

楊舒秦說，根據衛福部29日晚間記者會所公布，確定是米酵菌酸引起中毒，且疫調發現，所有患者都跟同家寶林茶室分店有關，時間侷限在一定期間，並沒有外擴現象，民眾不用太恐慌。

楊舒秦表示，27日稽查採集的大粄城粄條檢體，新北將分別檢驗毒素、致病仙人掌桿菌、金黃色葡萄球菌等，依檢驗項目不同，結果約需7至14天。

衛生局今天發布新聞表示，此次發現「米酵菌酸」毒素為全台首例，為瞭解毒素特性、降低汙染可能性、病患的照顧追蹤方式，昨（29日）邀毒理學、穀類製品、毒物及流行病學專家討論。

衛生局說，專家們表示，米酵菌酸的防治重點在於預防，須在中性、低鹽、溫暖且潮濕的特定條件，才會孳生並產生毒素，建議對食材泡發或前置處理後，應立刻高溫烹煮，並盡早食用完。

衛生局呼籲，台灣氣候溫暖潮濕，應特別注意食品保存條件；預防食品中毒的原則包括，勤洗手、食材要新鮮、要生熟食分開、要徹底加熱及注意保存溫度。（編輯：張銘坤）1130330

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