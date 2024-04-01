加強食品業責任險管理 衛福部擬建到期警示系統

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（中央社記者陳婕翎台北1日電）台北市信義區寶林茶室爆發食物中毒案，遭查出責任險已過期近半年，衛福部長薛瑞元說，已要求食藥署將食品業者登錄非登不可系統增設產品責任險到期日，屆期前加註警示提醒。

薛瑞元今天上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會議，以「蘇丹紅、小林製藥紅麴原料以及寶林茶室食物中毒案等重大食安事件檢討與策進作為」為題，進行專題報告，並備質詢。

針對寶林茶室產品責任險因保單逾期未繳失效，藍綠立委都十分關心未來防範機制建立。國民黨立委王育敏表示，應建立雙軌制警示機制，比照汽車強制險，除透過系統提醒責任險到期日將至，也應強化百貨公司督導責任，協助行政管理，如櫃位巡檢等。

民進黨立委劉建國提到，在這次寶林茶室食物中毒事件中，從業者、提供場地的百貨公司到地方政府，對於責任險的把關需要有更完備監督機制，尤其百貨公司作為「大房東」，收取租金提供場地與櫃位，相關監督管理責任必須妥善檢視。

薛瑞元表示，以法律層面分析，百貨公司對於簽約櫃位應該會有監督管理職責，民眾可連帶求償，但詳細內容仍要視雙方合約確定。已交代食藥署將食品業者登錄非登不可系統增設產品責任險到期日，屆期前加註警示提醒。

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非登不可系統將在食品業者責任險到期前1個月跳出警示，衛生福利部食品藥物管理署長吳秀梅今天在立法院衛環委員會接受媒體聯訪時表示，提醒訊息將同步提供食品業者與地方衛生單位查詢，預計最快1週內完成系統建置。

依據食品安全衛生管理法規定，未依法投保產品責任保險，可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠的全部或部分登記事項，或食品業者登錄；經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄。（編輯：張雅淨）1130401