日本5紅麴產品停用 台灣小林藥業協助退貨退款

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（中央社記者陳婕翎台北2日電）日本小林製藥紅麴案跨海延燒，昨天在官方網站主動呼籲台灣民眾停止使用5項紅麴相關產品，台灣小林藥業雖未販售自主回收產品，但若曾有在海外購買的消費者，由台灣小林藥業協助退貨退款。

日本有民眾服用小林製藥含有紅麴成分的保健食品後出現腎臟疾病問題，死亡案例累計5人。儘管台灣沒有進口問題保健食品，但有2間公司輸入小林製藥的紅麴原料，已啟動自主預防性下架。

據衛生福利部食品藥物管理署最新統計，在「民眾食用日本小林製藥紅麴相關產品非預期反應通報案件」名單，截至今天上午11時30分，仍維持共11人通報，其中1人吃到日本購入的小林製藥紅麴膠囊。

據食藥署資料顯示，這名吃到日本購入的小林製藥紅麴膠囊個案，是1名居住台北市的53歲女性，食用小林製藥紅麴膠囊5個月，有同時服用藥品「比林」，昨天進行通報，通報者自述非預期反應症狀為腰酸。

據小林製藥官方昨天發布的提供停止使用紅麴相關產品及自主回收通知，對產品及所使用的自行製造紅麴原料進行成分分析，結果發現部分紅麴原料可能含有非原先所預期成分在內，目前尚未確定這個成分具體性質，及與腎臟疾病等問題之間有無關聯。

小林製藥表示，出於防止消費者健康遭受侵害範圍持續擴大目的，作為預防措施，決定自主回收「紅麴降膽固醇錠」3款，分別為45粒15天份產品、90粒30天份產品、60粒20天份產品。

其他自主回收產品還有30天份的「內臟脂肪代謝錠加膽固醇」及20天份「納豆激酶 GOLD」等紅麴相關產品。

小林製藥表示，台灣小林藥業雖未販售上述應停止使用的紅麴相關產品，但若有消費者在海外購買，由台灣小林藥業負責回收。持有回收產品的消費者，可與台灣小林藥業客服窗口（https://kobayashi-tw.com/contact/）聯繫，了解退貨及退款的方式。（編輯：陳政偉）1130402