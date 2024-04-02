小林製藥紅麴案累計5死 外交部籲赴日暫勿購買相關製品

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（中央社記者吳昇鴻台北2日電）日本小林製藥紅麴案延燒，外交部今天表示，台日食品交流使用量大，已指示駐日代表處密切注意事件發展，若接到相關訊息後會轉請國內主管機關參考，而近期赴日旅遊的台灣民眾多，提醒民眾赴日暫時不要服用或購買紅麴製品。

外交部上午舉行例行記者會，由外交部發言人劉永健主持，外交部亞東太平洋司司長藍夏禮及台灣日本關係協會秘書長范振國進行業務簡報。

日本有民眾服用小林製藥含有紅麴成分的保健食品後出現腎臟疾病問題，死亡案例累積5人。范振國表示，日本厚生勞動省日前指出，檢出軟毛青黴酸成分物質，但目前尚未確定此為造成腎臟疾病的主因。

范振國說，日本政府對此案相當重視，首相岸田文雄已表示要查明原因，致力防止相同事情再度發生，官房長官林芳正也對外表示將主動向世界衛生組織（WHO）提供資訊，以及與外國政府分享相關資訊。

范振國表示，衛福部食藥署已透過管道要求日方提供小林製藥紅麴原料出口產品資訊，而台日食品交流使用量大，外交部已指示駐日代表處密切注意事件發展，並將最新訊息提供給國內，外交部若接到訊息後會轉請國內主管機關參考。

近期赴日旅遊的台灣民眾較多，范振國提醒，民眾赴日暫時不要服用或購買紅麴製品等產品，以維護自身安全。

此外，媒體詢問有關太平洋友邦是否將組團參加520正副總統就職大典，藍夏禮表示，希望友邦皆能派代表團出席典禮，尤其是領導人；目前已發出邀請，且都獲得正面回覆，不過，相關組團進程要待後續進度較為完整後再對外說明。（編輯：張均懋）1130402