小林製藥紅麴案 北市衛生局追查7業者下架情形

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（中央社記者陳昱婷台北2日電）日本小林製藥含紅麴成分保健品爆出有人食用後出現腎臟疾病，國內下游業者紛紛通報可能問題產品，台北市衛生局持續追查其中7家業者下架回收情形，並呼籲消費者停止食用。

根據衛生福利部食品藥物管理署「日本小林製藥紅麴案相關資訊專區」，截至今晚10時止，國內業者累計主動通報240項相關產品預防性下架，民眾食用相關產品後出現非預期反應通報共11件。

台北市衛生局今晚透過新聞稿表示，轄下有7家業者使用到小林製藥紅麴原料，包含台灣利得生物科技股份有限公司、振翔生物科技股份有限公司、全力專注國際股份有限公司、宜果國際股份有限公司、惠康草本股份有限公司、愷達生醫有限公司、尚誼生技有限公司。

衛生局指出，持續追蹤相關產品下架情形，確認業者都已告知通路並陸續回收中，派員至通路稽查也未在架上查獲通報產品，另部分實際營業位址在外縣市者，則移請當地衛生局協助查核。

衛生局提醒消費者，若有購買標榜小林製藥紅麴原料的產品，請立即停止食用，並攜帶商品至原購買通路辦理退貨作業，赴日本旅遊也應避免購買相關產品。（編輯：戴光育）1130402