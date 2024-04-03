小林製藥紅麴案通報 累計3人吃到日購產品

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（中央社記者陳婕翎台北3日電）日本小林製藥紅麴案跨海延燒，衛福部最新統計共22件相關通報，新增2人吃到日本購入紅麴膠囊，累計其中3人吃到日貨，食藥署提醒，通報民眾記得提供病歷等資料，以利專家評估因果關係。

日本有民眾服用小林製藥含有紅麴成分的保健食品後出現腎臟疾病問題，死亡案例累計5人。儘管台灣沒有進口問題保健食品，但有2間公司輸入小林製藥的紅麴原料，已啟動自主預防性下架。

據衛生福利部食品藥物管理署最新統計，在「民眾食用日本小林製藥紅麴相關產品非預期反應通報案件」名單，截至今天上午新增11人通報後，累計22人，分別是小綠人標章健康食品有6件，功能為調節血脂；一般食品16件，其中3人吃到日本購入的小林製藥紅麴膠囊。

吃到日本購入小林製藥紅麴膠囊的民眾比昨天數據新增2個人，據食藥署資料，皆為女性，37歲通報者日本購入小林製藥紅麴膠囊，食用2個月，食用後身體沒有不舒服；65歲通報者日本購入小林製藥紅麴膽固醇錠，食用6個月，有急性腎損傷、血小板低下、蛋白尿。

食藥署副署長林金富今天在記者會表示，民眾買到含有日本小林製藥紅麴原料相關產品，如有疑義可撥打食安專線1919或消保專線1950諮詢。至於「國內業者主動通報預防性下架資訊」顯示，截至4月2日，食藥署已收到使用小林製藥紅麴原料相關產品共計240件。

但是至系統通報不等於有相關性，後續評估需要仰賴科學資料，林金富提醒，通報民眾提供產品批號、效期，及身理檢查結果，尤其腎功能變化資料，可以協助專家審查；即使沒有症狀，有吃到的民眾都可盡量通報，團體訴訟。（編輯：陳清芳）1130403