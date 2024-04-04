芬蘭校園槍擊1死2傷 未成年嫌犯稱遭霸凌犯案

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩4日專電）芬蘭一所校園發生槍擊案釀1死2傷，12歲嫌犯遭逮捕後向警方表示，因為受到霸凌而犯案。警方指出，嫌犯當時還威脅其他3名另一所學校的學童，因此將進一步進行調查。

芬蘭首都赫爾辛基郊區萬塔市（Vantaa）的維耶托拉學校（Viertola school）2日發生槍擊案，1名12歲男童不幸喪生，2名12歲女童重傷，目前還在醫院接受治療。嫌犯犯案後，當天在距離學校約4公里外的郊區西爾塔馬基（Siltamaki）被捕。

芬蘭警方確認嫌犯為12歲的芬蘭籍公民，喪生的男童和受傷的女童們也都是芬蘭籍，其中一名持有科索沃（Kosovo）雙重國籍。

芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，這名12歲嫌犯是新生，年初才進入該所學校就讀，就讀時間大約11週。

報導引述芬蘭警方表示，初步調查嫌犯手機與電腦發現，槍擊案應該是經過事前計畫，但未透露更多細節，至於如何取得做案槍枝還在調查。警方呼籲各界不要聽信甚至散布社群上有關槍擊案事件的謠言，以免觸法。

維耶托拉學校在事件發生後，學校依舊運作，學生照常到校，但縮短上課時間，並且在各個班級都會有「危機處理人員」進駐，跟學生討論這個事件與他們的感受。

萬塔市基礎教育局局長卡洛（Ilkka Kalo）說，希望學生都能到校，家長也能在家裡跟孩子討論學校發生的事，學生到校後可以繼續跟師長討論，若有需要，平常的學習可以先暫停，一切以學生的需求為優先。

萬塔市政府也在放學後召開緊急會議，與家長和學生討論這起事件，並提供協助陪伴受到事件影響的學生與家庭。

芬蘭過去發生過2次校園槍擊案，分別在2007、2008年，嫌犯的年齡分別是18歲與22歲，且都在犯案後自戕身亡。（編輯：張芷瑄）1130404

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