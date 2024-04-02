芬蘭校園槍擊1死2傷 12歲同學涉嫌犯案遭逮捕

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（中央社赫爾辛基2日綜合外電報導）芬蘭警方表示，3名12歲兒童今天在芬蘭首都赫爾辛基郊外一所學校遭到槍擊，其中一名被害人後來身亡。他們的一名同齡同學涉嫌犯案而遭到拘留。

警方發言人告訴路透社，被害人被送院治療。警方封鎖學校一棟大樓，家長正從數百公尺外的另一棟大樓接走孩子。

嫌犯在遠離學校的郊區西爾塔馬基（Siltamaki）被捕，過程平和。警方表示，已將嫌犯拘留並且起獲作案工具。截至目前沒有發現其他嫌犯涉案。

未經路透社查證的社群媒體影片顯示，這名嫌犯在人行道上呈俯臥姿勢，兩名員警跪在旁邊。

這些孩童的身分、兩名倖存被害人的狀況暫時不得而知。

根據赫爾辛基市政府說法，槍擊事件發生在赫爾辛基郊區萬塔市（Vantaa）的維耶托拉學校（Viertola school）。該校約有800名1年級到9年級學生和90名教職員。

一名11歲學生的母親希耶塔梅斯（Anja Hietamies）告訴路透社，槍擊事件發生後收到女兒傳的訊息。

希耶塔梅斯表示：「她說他們在一間黑暗、上鎖的教室裡，不准打電話，但可以發送訊息。」她還說，女兒很害怕。

內政部長蘭塔仁（Mari Rantanen）在社群媒體X上說：「這一天以一種令人恐懼的方式開始...我只能想像許多家庭此刻正在經歷的痛苦和擔憂。犯嫌已經被捕。」

總理歐爾波（Petteri Orpo）說，這起槍擊事件令人深感震驚。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1130402