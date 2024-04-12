砂卡礑步道5罹難者DNA比對出爐 確認為游家5口

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣12日電）花蓮強震，太魯閣砂卡礑步道0.5公里處，10日移出5名罹難者遺體，因樣貌難以辨認，經採集DNA檢體送鑑，今天晚間比對完成，確認為新北市游姓一家5口，遺體已發還給家屬。

游姓一家5口3日返回花蓮祭祖，上午7時許前往砂卡礑步道遊玩，遇到地震後失聯，家屬靠著出發前最後影片報案尋人，事發後第2天，游家人從台南、新北兩地趕到花蓮，一直在前進指揮所等候救援消息。

搜救人員鎖定步道0.5公里大崩壁區域為搜索熱點，10日突破搜救困難，重機具挺進崩壁區域，接連移出5人遺體，依照相隔位置、身型大小及隨身證件，推測應是游姓一家5人，但遺體難以辨識，法醫逐一採集DNA檢體送鑑。

花蓮地檢署今天晚間指出，經比對完成，確認罹難者為游姓夫妻及3名子女，晚間7時許通知罹難者家屬，並於晚間8時許完成筆錄製作，開立相驗屍體證明書及發還遺體。

花蓮強震累積16死3失聯，新加坡夫妻疑似受困砂卡礑步道，另1名蕭姓男子則受困中和礦場，搜救人員仍持續搜救。（編輯：郭諭儒）1130412