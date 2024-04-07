陳玟卉舉重世界盃總和246公斤排第4 奧運門票到手

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（中央社記者黎建忠台北7日電）在泰國普吉島舉行的舉重世界盃，今天進行女子71公斤級A組賽事，台灣好手陳玟卉以抓舉105公斤、挺舉141公斤、總和246公斤獲得第4名，奧運門票確定到手。

陳玟卉在上屆東京奧運拿下女子舉重64公斤級的銅牌，但今年巴黎奧運量級縮減，她原本的64公斤級遭到取消，因此只得投入71公斤級的行列，而賽前她的奧運排名以243公斤排在第8名（前10名取得奧運資格）。

這次泰國舉重世界盃的女子71公斤級組參賽人數爆炸，總共分為A、B、C、D四個組別，排在A組的陳玟卉，抓舉開把103公斤失敗，接著她將重量提升到105公斤順利過關，但最後1次試舉挑戰108公斤又失敗。

陳玟卉抓舉的105公斤，讓她在這個量級（4個組別）僅排在第15名，奧運資格出現危機；幸好，她在挺舉項目大爆發，儘管開把133公斤失敗，但隨後2次分別挑戰135、141公斤都順利過關，最終以246公斤拿到這個量級的第4名。

這次泰國舉重世界盃女子71公斤級前3名原本的奧運排名就排在陳玟卉之前，因此這場比賽結束後，陳玟卉奧運排名只會再往上升，加上4月28日排名公布前，已經不會再有國際賽，等於陳玟卉穩穩收下奧運門票。

舉重總教練林敬能在接受中央社記者訪問時表示，這次參賽，女子組包括方莞靈、郭婞淳、陳玟卉3人拿到滿額的門票，「表現和我們預料中的差不多，也算是順利達到標準，也特別感謝協會和國訓中心及運科中心的幫忙，才讓這些身上有傷的選手可以發揮到極限」。

根據國際舉重總會（IWF）公布的參賽資格，只要在4月28日後各量級奧運排名前10名，並且符合參賽場次要求的選手，就可取得巴黎奧運參賽門票，但每個國家在每個量級僅能派1人參賽，每個國家最多只能派出3男3女參加奧運。

陳玟卉今天在挺舉141公斤、總和246公斤，也雙雙打破台灣女子71公斤級的全國紀錄。（編輯：管中維）1130407