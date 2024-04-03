郭婞淳帶傷拚補齊場次 舉重世界盃總和230公斤達標

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北3日電）台灣「舉重女神」郭婞淳今天在泰國世界盃女子59公斤級A組出賽，帶傷上陣的她繳出抓舉100公斤、挺舉130公斤的成績，並以總和230公斤排名第5作收，如願達成賽前目標。

最終中國好手羅詩芳以抓舉108公斤、挺舉140公斤、總和248公斤奪冠，北韓小將金日景以總和240公斤排第2，加拿大名將夏蓉（Maude G. Charron）以總和236公斤排第3。

郭婞淳在接受中央社記者訪問時透露，這次參賽有和教練達成挑戰「總和230公斤」的目標，「就最後結果有達標來看，雖然沒能拿下獎牌，但對於剩下不到4個月的奧運，對提升自己的信心很有幫助。」

女子59公斤級A組共14人參賽，30歲的郭婞淳已是年齡第3大的選手。她抓舉開把設定98公斤、排第6個上場，順利一舉成功，第2把挑戰100公斤也如願舉起，只可惜第3把挑戰102公斤失敗，而最終郭婞淳在A組11名有抓舉成績的選手中排名第7。

來到拿手的挺舉，郭婞淳原本開把設定128公斤，最後保守從125公斤試舉順利1次過關，第2次試舉挑戰130公斤也成功，隨後她顧及傷勢，放棄第3次試舉，但這個成績也在挺舉排第4。

郭婞淳自從東京奧運摘金後就一直和身體的傷病對抗，整體狀態起起伏伏，直到今年1月才稍有進展，這次帶傷參賽，除了要補足規定的參賽場次外，也要測試這4個月來的訓練和復健方式成效如何。

根據巴黎奧運舉重項目的參賽規定，選手「必須」參加2023年舉重世錦賽，以及本週在泰國的世界盃；另外，還要「至少」參加3場國際舉重總會（IWF）主辦的大獎賽或洲際錦標賽。

郭婞淳今天在泰國世界盃亮相，已經「補滿」5場參賽場次的條件，而她賽前在奧運排名暫居第5（前10名取得資格），基本上已經取得奧運參賽資格，就等4月28日IWF公布。（編輯：李亨山）1130403