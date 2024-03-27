泰國舉重世界盃 郭婞淳領軍拚奧運門票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北27日電）泰國舉重世界盃將於3月31日揭開序幕，「舉重女神」郭婞淳明天將啟程，率領台灣隊拚巴黎奧運門票，這也是她在去年10月杭州亞運後首場國際賽。

台灣舉重代表隊將出征3月31日至4月11日在泰國普吉島舉行的世界盃賽事，國際舉重總會（IWF）規定，選手若想要取得奧運資格，除了必須在各量級前10名，還得參加這一站賽事。

郭婞淳在東京奧運為台灣拿下金牌，去年再戰杭州亞運，因有傷在傷，加上熱身時傷到大腿，最終以銅牌作收，並缺席今年初亞洲舉重錦標賽，選擇留在台灣調整。

郭婞淳預計4月3日將在世界盃女子59公斤級A組亮相，迎接亞運後首場國際賽，明天將搭機前往泰國，教練林敬能接受中央社記者訪問時表示，郭婞淳目前奧運積分排名第5、在安全名單內，「這次主要去動一動，感受一下比賽氛圍。」

除了郭婞淳外，陳玟卉在女子71公斤級暫居第8，同樣有機會再登奧運殿堂，只是後面還有追兵，教練黃達德表示，希望這次能挑戰總和247公斤，排名再往前進、以確保奧運資格，後續規劃將前往法國、提前適應時差。

由於泰國世界盃是巴黎奧運前最後一場奧運積分賽，各國好手將使出渾身解數，女子49公斤級林呈璟、男子102公斤級陳柏任目前各排名第12、15名，若想要擠進奧運窄門，這場比賽勢必得全力以赴。

北韓去年亞運狂掃6金，這次世界盃也將參賽，成為比賽看點之一，而中國隊上屆東京奧運斬獲7金，但隨著巴黎奧運舉重量級縮減，各國最多只能派3男、3女參賽，且必須在5月確認參賽量級，因此這次世界盃勢必將牽動中國隊後續布局。（編輯：張雅淨）1130327