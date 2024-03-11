世界區資格賽 陳念琴晉4強收下拳擊奧運門票

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（中央社記者黎建忠台北11日電）在義大利舉行的奧運拳擊世界區資格賽，台灣好手陳念琴在女子66公斤級8強，以5比0輕鬆完勝烏克蘭好手切爾諾科連科，如願闖進4強，也確定取得奧運門票。

賽後陳念琴開心跪地親吻擂臺，甚至眼眶泛紅激動不已的和教練柯文明擁抱，這也是陳念琴繼2016里約奧運、2020東京奧運後，第3度叩關奧運大門。

相較於陳念琴的激動，柯文明顯得相對「淡定」，他在接受中央社記者訪問時說道，「開心一下下就好，我們的目標還是放在奧運奪牌。」

柯文明表示，這場比賽很關鍵，念琴心裡也很想要獲勝，「所以前2回合反而打得有些綁手綁腳，直到第3回合才恢復正常，不管如何，至少先拿到奧運門票就好。」

柯文明也認為陳念琴在這次資格賽表現得相當出色，「整體表現都很好，除了第2場的過程有一些些混亂外，我相當肯定她的努力，當然，還是有一些地方要回台灣後繼續微調。」

根據大會的賽制規定，由於是屬於奧運資格賽性質，因此打出4強確定奧運門票屬誰後，後續賽事都不會再進行。

今天關鍵的8強戰役，陳念琴面對烏克蘭的切爾諾科連科（Anastasiia Chernokolenko），第1回合雙方都還在試探拳路，陳念琴都是單拳出擊、連貫攻擊比較少，5名裁判有4人給了陳念琴10分，首回合結束以4比1的積分領先。

不過從第2回合起，陳念琴完全掌握攻勢，多次在閃躲後出拳擊中對方，第2、3回合成功壓制對手，也獲得5名裁判的一致青睞都給了10分，最終就以5比0的積分輕鬆過關。

這場在義大利登場的奧運資格賽，台灣派出黃筱雯、陳念琴、郭怡萱、杜柏緯、李承威等3女2男力拚奧運資格，結果最後僅陳念琴一路闖進4強拿到門票。

加上陳念琴取得的這張奧運門票，台灣目前已經有林郁婷、吳詩儀、陳念琴、賴主恩、甘家葳等5人取得巴黎奧運的拳擊參賽權。（編輯：陳正健）1130311