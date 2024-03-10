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郭怡萱不敵德國好手 奧運拳擊世界區資格賽止步16強

2024/3/10 22:30
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（中央社記者黎建忠台北10日電）在義大利舉行的奧運拳擊世界區資格賽，台灣小將郭怡萱今天在女子50公斤級16強，面對德國好手克羅澤只打到第2局，就遭到裁判判定落敗，無緣挺進8強。

清華大學大一菜鳥的郭怡萱，是此次參加奧運第一次世界區資格賽5名選手中，年紀最輕的選手，此次義大利行，還是她首次成人級國際賽。

郭怡萱之前連過2關到16強，面對經驗較豐富但身材相差不多的德國好手克羅澤（Maxi-Carina Klotzer），首回合還可以和對手抗衡。

到了第2回合郭怡萱就因為多次被對手擊中，時間剩下1分20秒時被讀秒，儘管她示意還能再戰，但劣勢仍未扭轉，剩2秒結束該回合時，裁判叫停比賽，最終遭到「裁判判定落敗Win by Referee Stops Contest，RSC」，確定無緣挺進8強。

指導教練柯文明賽後接受隨隊記者訪問時表示，第2回合戰術執行有點落差，「應該採取定點攻擊，她可能比較緊張一點，對方出拳都沒閃躲，裁判看情況就中止比賽，其實應該能繼續下回合的。」

這場世界區第一場資格賽，台灣代表隊共派出3女2男搶奧運門票，但至今包括女子的黃筱雯、郭怡萱，男子杜柏緯、李承威都遭到淘汰。

目前僅剩下陳念琴在女子66公斤級闖進8強，她接下來的對手將是烏克蘭切爾諾科連科（Anastasiia Chernokolenko），只要過關晉級4強就可獲得巴黎奧運門票。（編輯：李錫璋）1130310

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