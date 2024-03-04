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拳擊巴黎奧運世界區資格賽 小將郭怡萱首戰過關

2024/3/4 10:40（3/4 11:11 更新）
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台灣18歲小將郭怡萱（左）4日在義大利舉行的2024巴黎奧運拳擊第一次世界區資格賽首戰，以5比0擊敗肯亞選手，開出紅盤晉級32強。（中華民國拳擊協會提供）中央社記者黎建忠傳真 113年3月4日
台灣18歲小將郭怡萱（左）4日在義大利舉行的2024巴黎奧運拳擊第一次世界區資格賽首戰，以5比0擊敗肯亞選手，開出紅盤晉級32強。（中華民國拳擊協會提供）中央社記者黎建忠傳真 113年3月4日
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（中央社記者黎建忠台北4日電）首次當選成人國手的台灣18歲小將郭怡萱，今天在義大利舉行的2024巴黎奧運拳擊第一次世界區資格賽首戰，以5比0擊敗肯亞選手翁加（Christine Ongare）開出紅盤晉級32強。

郭怡萱曾當選亞青、世青國手，對手翁加是肯亞首名在大英國協運動會奪下拳擊獎牌的好手。不過今天雙方交手，郭怡萱掌握優勢，尤其在閃躲後的反擊拳總是能屢屢得分，最終3回合都占優勢獲勝。

指導教練柯文明賽後接受隨行媒體採訪時表示，郭怡萱太年輕經驗不足，「但她在閃躲與反擊的節奏掌握做得非常好，效率也高。」

郭怡萱指出，第1次成人級國際賽就是奧運資格賽，訓練上壓力較大，但期待較多，「今天打得算順利，不過越到後面對手越難打，挑戰才要開始。」

身高僅150公分的郭怡萱目前是清華大學新鮮人，小時候一度想加入籃球隊，但後來哥哥意外離世，決定幫哥哥完成心願才來練拳擊。

同日出賽的男子51公斤級杜柏緯，以0：5敗給查德選手歐洛特（Theophilus Allote）遭淘汰。

巴黎奧運拳擊項目，台灣已經有林郁婷、吳詩儀、甘家葳、賴主恩等2男、2女取得參賽資格，至於備受期待的黃筱雯、陳念琴則要在這場資格賽力拚前4名搶下奧運門票。（編輯：李亨山）1130304

#2024巴黎奧運
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