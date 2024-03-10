唐嘉鴻體操世界盃3站完賽積分第1 師徒激動相擁而泣

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（中央社記者黎建忠台北10日電）台灣體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻今天在體操世界盃巴庫站暨巴黎奧運資格賽單槓決賽，以總分14.200分名列第5，但前3站結束後積分總排名仍高居第1，拿到奧運門票機率很高，賽後師徒倆相擁而泣。

雖然巴庫站唐嘉鴻僅以難度分6.3分、完成分7.900分、總分14.200分排在第5名，但前3站世界盃結束後，唐嘉鴻的奧運積分排名仍高居第1，儘管拿下巴黎奧運門票幾乎是囊中物，但目前計畫世界盃第4站的杜哈站仍會參賽。

賽後唐嘉鴻和教練翁士航緊緊相擁，師徒2人都紅了眼眶，翁士航在接受中央社記者訪問時感性地說：「從2022年開始，我們經歷了6000次失敗、斷掉1條阿基里斯腱，但終於換來這張快要到手的奧運個人單項門票。」

翁士航表示，賽前就打算做難度6.4的動作，但可能單槓的彈性係數場內、場外有差距，所以完成度沒這麼好，「但不論如何，經過前3站世界盃後，我們達到目標就夠了。」

唐嘉鴻在東京奧運體操的單槓資格賽發生失誤，沒能挺進決賽，不過仍在全能項目拿到第7名，寫下台灣史上最佳的奧運男子體操全能成績。

巴黎奧運台灣男子體操沒能取得團體滿額資格，選手只能在單項資格賽各自努力，唐嘉鴻在前2站世界盃摘金，今天又獲得第5，依照規定應可獲得76分的奧運排名積分。

翁士航提到，個人單項要爭取奧運資格遠比團體來得難，遇到很多困難和挑戰，都要自己一一克服才能走到今天這一步，「不過這只是個起點，終極目標還是在巴黎奧運。」

參加體操世界盃暨巴黎奧運資格賽的台灣體操代表隊預計明天返台，翁士航透露，接下來會讓選手休息幾天，到奧運前還會安排4到5場國際賽，必須讓更多裁判看到唐嘉鴻的動作，將來評分才會有利。

另外在今天決賽場上，台灣男子跳馬好手曾為聖以總分14.616分獲得第4；而台灣女子平衡木好手丁華恬則以12.966分排在第6作收。（編輯：張雅淨）1130310