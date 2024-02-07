陳玟卉舉重亞錦賽奪2銀 抓舉破全國紀錄

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（中央社記者陳容琛台北7日電）台灣舉重女將陳玟卉今天在亞洲舉重錦標賽女子71公斤級，以抓舉108公斤、挺舉128公斤、總和236公斤，勇奪2面銀牌，其中抓舉打破全國紀錄。

曾在東京奧運勇奪女子64公斤級銅牌，陳玟卉歷經手肘韌帶撕裂傷勢，休養超過半年，才於去年5月亞錦賽順利復出，10月征戰杭州亞運以第4名作收，僅差1公斤就能站上頒獎台。

力拚巴黎奧運資格，陳玟卉今天征戰在烏茲別克舉行的2024亞洲舉重錦標賽，在抓舉開把102公斤試舉成功後，接著第2次挑戰106公斤成功，第3次更順利舉起108公斤，也將「舉重女神」郭婞淳的106公斤全國紀錄送入歷史。

進入到拿手的挺舉項目，陳玟卉開把128公斤首度試舉就成功，可惜接連2次挑戰137公斤皆失利，最後以抓舉108公斤、挺舉128公斤、總和236公斤作收，摘下抓舉、總和銀牌。而北韓選手宋國香以驚人的抓舉115公斤、挺舉154公斤、總和269公斤，抱走3面金牌。

教練黃達德接受中央社採訪時表示，陳玟卉在抓舉結束後的中場熱身，感覺到手肘不舒服，因此挺舉開把比較保守，不過整體調整狀況不錯。

預計大年初一回到台灣，黃達德表示，會讓愛徒放2天假，再回到國訓中心訓練，全力備戰3月31日至4月11日在泰國舉行的世界盃，爭取巴黎奧運參賽門票。（編輯：李亨山）1130207