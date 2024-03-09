巴黎睽違百年辦奧運 台灣運科擴能計畫互有連結

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（中央社記者黎建忠台北9日電）法國巴黎睽違百年後舉辦奧運，由台師大設立的「運科擴能」計畫，今天在「2024TaiSPO台灣國際運動及健身展」最後1天舉辦「運動科技×多元開放」論壇，暢談巴黎奧運和台灣運動的連結。

首場題目「運動文化多元發展」邀請到法國在台協會主任龍燁（Franck Paris），和國科會人文處處長蘇碩斌針對巴黎奧運進行討論。

龍燁強調，台灣與法國有個共同點，就是對待朋友都非常熱情，更有著緊密關聯，包括創新、專注迎向未來與熱情，皆是兩國的相似之處，「尤其是在科技上的創新與創造，正是因為我們都擁有思想批判的自由，而這就是民主。」

龍燁強調，巴黎非常榮幸接待來自台灣的運動員，也希望他們在巴黎奧運能有精彩表現。未來還希望與台灣有更緊密互動，已經簽下6個重要協議，包括半導體與創新能源等。

龍燁提到，台灣持續在半導體產業維持現在地位，不只是法國，更是全歐洲的共同利益，「我們希望促成這樣的方向，將有更多密切的交流。」

第2場「新創產業運科擴能」邀請到即將前進奧運的舉重女將陳玟卉、游泳「歐巴」王冠閎參加，2人針對今年巴黎奧運的備戰，以及運動科學的運用發表想法。

陳玟卉強調，運動科學透過影像分析選手動作，能讓運動員很快就能發現自己的問題；王冠閎也進一步強調，影像分析對於選手的幫助很大，讓選手眼見為憑，立即改進。

運科擴能計畫總主持人、台灣師大休旅所教授陳美燕表示，就是希望透過論壇讓國內民眾更了解巴黎奧運的目標與狀況，甚至與台灣的連結。（編輯：陳政偉）1130309