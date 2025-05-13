陳玟卉舉重亞錦賽摘2銀1銅 抓舉破全國紀錄

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（中央社記者陳容琛台北13日電）在中國舉行的舉重亞錦賽，台灣女將陳玟卉今天在女子76公斤級繳出抓舉109公斤、挺舉133公斤及總和242公斤，進帳2銀1銅，其中抓舉打破全國紀錄。

曾在東京奧運女子舉重64公斤級摘下銅牌的陳玟卉，日前歷經全國大專校院運動會的暖身後，今天在亞洲舉重錦標賽女子76公斤級舞台亮相，率先登場的抓舉項目，陳玟卉開把挑戰100公斤成功後，陸續再舉起105公斤、109公斤，同時確定打破全國紀錄。

抓舉的好表現增添信心，讓陳玟卉帶著挑戰自己的心態迎接拿手的挺舉項目，沒想到動作有點跑掉，導致整體節奏不順，前兩把皆未能舉起133公斤，關鍵第3把決定保守出擊，依舊選擇133公斤，所幸這次如願舉起，最後抓舉與總和摘銀、挺舉奪銅，收下2銀1銅。

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教練黃達德賽後接受中央社採訪表示，陳玟卉是以71公斤的體重「越級挑戰」女子76公斤級，因此對愛徒整體表現滿意，尤其以往在抓舉時容易緊張，不過這次3把都配合得很好，已經慢慢抓到好的感覺，接下來將重點鎖定年底的世界舉重錦標賽。

有趣的是，陳玟卉在杭州亞運獲得女子76公斤級第4名，僅以1公斤之差就能登上頒獎台，而當時銅牌得主也是這次有參賽的韓國選手金秀泫。黃達德爆料陳玟卉一直想要「復仇」，並笑說愛徒很在乎有沒有超越金秀泫，「我跟她說不用想這麼多，專注在自己身上就會贏。」最後陳玟卉如願技壓金秀泫。（編輯：張雅淨）1140513