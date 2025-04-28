陳玟卉全大運舉重2破全國紀錄摘金 亞錦賽添信心

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（中央社記者黃巧雯台南28日電）台灣選手陳玟卉今天全大運舉重76公斤級，6次試舉都成功，抓舉以105公斤、挺舉138公斤、總和243公斤，拿下金牌，其中挺舉、總和雙破全國紀錄，她說，將為後續參加亞錦賽增添信心。

曾在東京奧運女子舉重64公斤級摘銅的陳玟卉，過去在全大運累積4金1銀，這次征戰在中國舉行的亞洲舉重錦標賽前，先透過在台南舉辦的114年全國大專校院運動會先暖身，這也是她睽違3年再次參賽。

陳玟卉今天全大運女子舉重76公斤級，抓舉以105公斤平全國紀錄，而挺舉138公斤、總和243公斤不僅雙雙改寫全國紀錄，還為台灣師範大學搶下1金。教練黃達德接受媒體聯訪時表示，全大運主要想讓陳玟卉輕鬆舉，後續亞錦賽將以奪牌為目標，而他評估，北韓選手可能成為最大挑戰。

不過，今天比賽過程中卻發生一段插曲，陳玟卉在抓舉前2次挑戰95公斤、100公斤都過關後，接著上調105公斤後，當下大會場邊播報，若能成功，將改寫大會、全國紀錄。

事實上，陳玟卉在杭州亞運就曾以抓舉105公斤、挺舉137公斤、總和242公斤，3破全國紀錄，但卻與大會秩序冊登載不同（秩序冊抓舉全國紀錄保持人為陳恩慈104公斤）。裁判組表示，當初索取紀錄時，舉重協會還未更新最新國際賽成績，中場休息時已與陳玟卉團隊確認，確實未打破紀錄。

黃達德表示，一開始並沒有發現秩序冊是協會舊的紀錄，「我印象中好像不是那個，後來我們有去查一下。」

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談到秩序冊全國記錄未更新，陳玟卉並沒有太多想法，她僅說，全大運主要希望提高開把成功率，發揮平時訓練狀態。

陳玟卉今天6次試舉都成功，讓她相當滿意，更有信心迎接亞錦賽，她表示，「亞錦賽鎖定6把成功，若能成功，基本上重量會是我很滿意的狀態。」（編輯：李亨山）1140428