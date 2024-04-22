厭惡台電被當政治工具 王耀庭接受慰留：無所懼負責

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（中央社記者曾智怡台北22日電）台電總經理王耀庭今天接受慰留強調，近來單純停電事件被扭曲成缺電、能源政策問題，讓台電員工現場工作蒙受無比壓力，因此只好透過請辭讓大家重視台電員工的辛苦，他畢業後就進入台電，36年來做到今天，就是要保護台電員工，「因此我無所懼，要在這裡繼續為台電負責」。

花蓮3日地震後，台電15日電力供應一度吃緊，加上桃園連日發生停電事故，引發能源政策議論，王耀庭20日表態請辭台電總經理一職以示負責，經濟部全力慰留，行政院長陳建仁也親自致電打氣。

王耀庭今天召開記者會表示，首先對於個人辭職造成社會紛擾向大眾致歉，之所以提出辭呈，是因要為台電負責，留下來也是一樣。他知道接受慰留就會有民眾的酸言酸語，但從畢業就進台電工作，36年來做到今天，就是要保護台電員工，「因此我無所懼，要在這裡繼續為台電負責」。

「我非常厭惡台電被當成政治工具操作」，王耀庭表示，415有4部機組傍晚突然故障，之後桃園停電，輿論譁然，紛紛指責台電，單純停電事件被扭曲成缺電、能源政策問題，讓員工現場工作遭受無比壓力。

他說，403地震發生後，台電主動冒著生命危險，在落石不斷的地方，用鋼板頂著、在下面施作；台電搶修人員趕赴現場搶修，竟發現員工不敢看民眾，而是用惶恐眼神工作，「這是他們應得的嗎？」這次桃園停電亦同，因此他必須用強力辭職的方式讓大家知道，並捍衛台電員工權益。

王耀庭指出，電力系統從發電端到用戶，經過1萬多條饋線、300萬根電線桿、150萬個變壓器送到家戶，近日桃園地區停電即是末端線路故障造成。

他表示，「有人說，換1000個我也沒辦法解決問題」，事實是「全世界做到這位子沒有人可以解決問題」，因為是機率問題，「就像你開車可以保證不會拋錨嗎？」甚至源頭發電端多放幾部核能機組，末段線路仍會故障造成停電。台電過去10年停電次數降低7成，要持續改進，但不應被屈辱。

他不諱言，提出辭職重要因素是18日站在質詢台，有立委質詢要經濟部長王美花為桃園停電道歉，「如果要道歉，天天都要道歉」，台灣民眾一向善良溫和，為何變成如此，盼用辭職喚起大家重視，「什麼才是互相體諒、什麼才是對的事情」。

對於有流言稱王耀庭是因不滿經濟部長、次長憤而請辭，王耀庭強調，經濟部持續協助台電遇到的電廠端困難以及松湖變電所問題，「我對這樣的長官會不滿嗎？站在台電立場感謝都來不及」，對於次長曾文生受到屈辱感到不捨，並向他致歉。

王耀庭現場唸出一封員工傳的訊息，內容是「415當天下午您打電話詢問，我說我好忙，但我忙得很起勁，因有您的領導，心中有正向積極力量支持著，認為只要挺過去，就能免除分區停電的麻煩與不便。」

他繼續閱讀訊息內容，當天直到晚上8時多，夜尖峰終於過去，大家鬆一口氣，趕緊致電感謝大用戶，「我才驚覺自己已經一整天沒吃東西，晚上9時多是第一餐，但是開心滿足的一餐，哈哈哈」。

王耀庭哽咽說，「我看到『哈哈哈』3個字很難過」。

王耀庭表示，從辭職聲明發出後，陸續接到來自院長、部長、次長、董事會的慰留，其實本來打算今天就打包離開，真正改變心意的是工會的呼籲。台電工會理事長吳有彬當面告訴他，「如果現在這個時候離開，非但曲解不會停止、惡意的揣測還會更多，不但會讓台電同仁 更辛苦，還會引發台電同仁的不安」。

他強調，一向把2萬8000多名弟兄姊妹辛苦工作看在眼裡，希望未來他們可以抬頭挺胸做任何事情，「雖然各種口水會往我身上噴，我願意承擔」。

他說，經考慮再三，不想帶給大家困擾，決定在內閣交替之際留下來為台電負責，並將去留交給新內閣決定。

現年65歲的王耀庭自台電配售電系統出身，2015年回到台電總公司接任配電處長，2018年3月由配電處長擢升為副總經理；2022年發生303全台大規模停電事件，當時台電董事長、總經理雙雙請辭獲准，王耀庭因執行配電強韌計畫、推動班班有冷氣、屏鵝公路電桿下地化等而獲得中央賞識，升任總經理。（編輯：潘羿菁）1130422