陳建仁：王耀庭請辭 為各界對供電不實指控所致

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（中央社記者黃麗芸台北22日電）台電供電狀況近來惹議，台電總經理王耀庭請辭備受各界關注。行政院長陳建仁今天表示，王請辭就是因各界對政府供電的不實指控所致，對其深感不捨，自己有致電和傳訊慰留。

花蓮地震後，台電公司電力供應一度吃緊，加上桃園連日發生停電事故，引發能源政策議論，王耀庭20日表態請辭台電總經理一職以示負責，經濟部全力慰留。王耀庭今天召開記者會表示，請辭是為台電負責，留下來也是要為台電負責。

對此，陳建仁上午出席內政部移民署「消除一切形式種族歧視國際公約首次國家報告國際審查會議」開幕式，會前接受媒體聯訪詢問相關看法。

陳建仁表示，針對近來部分媒體和在野黨對於花蓮地震後的停電現象，不斷誇大、扭曲和抹黑，認為是整個電力供應不足原因，但大家都清楚，政府有完整、良好的能源政策，且發展再生能源、充實備援電力設備，才能在短時間內足夠供應電力，加上台電人員即時積極搶修，才有這樣好的結果。

他指出，不論是外國、外媒或電業專家，對於台灣的短時間供電韌性都給予很高評價，並強調王耀庭辭職就是因各界對供電不實指控，王才為台電員工站出來以示抗議，自己對其作為感到相當不捨。

陳建仁說，近來部分小區域因配電系統障礙關係有短暫停電情形，但實際上除設備故障外，像大雷雨、路樹傾倒等事故停電，相較10年前已減少逾1.5萬次，台電採取相關緊急措施令人激賞，自己也有致電和傳簡訊給王耀庭，希望他繼續任勞任怨為台電和台灣供電努力，也請經濟部大力慰留。

除此之外，陳建仁也提醒，根據氣象署預報，最近一週有鋒面過境，行政院上週已對可能雨勢和災害進行全盤討論，希望各部會做最好因應，因花蓮地震後土石動搖，也呼籲各地方政府要加強災防，並請國人在雨勢強勁期間減少到山區或海域活動，以確保生命財產安全。

媒體追問，如何看有社群網站聲稱副總統當選人蕭美琴要求關務署免私酒查驗，是否為520前的新認知作戰。陳建仁認為，駐外人員回國時將相關物品送回台灣，都是按財政部規定進行，也行之有年，對於很可能是假造新聞且無充分訊息來源情況下，如此認知作戰作為相當不可取，民眾也要提高警覺，這些假訊息帶來社會混亂和對當事人不公平對待，將請外交部等相關部會進行更好的聯繫。

針對美國眾議院通過援台法案，媒體詢問此對台灣具體幫助為何。陳建仁表示，感謝美國國會通過此法案，這顯示美國兩黨對台灣安全的支持，還有對印太地區的和平穩定、安全發展有相當的重視，並讓各國都能了解，台灣對於整個印太地區和平穩定上扮演重要角色。

陳建仁也提到，感謝美國提供台灣軍事融資協助，特別是對台灣軍事教育訓練和設備資源都不遺餘力，台灣將持續和理念相同國家一起維護印太地區的和平自由，讓台海地區更加穩定，並彰顯台海和平穩定就是全世界和平繁榮的關鍵。

媒體最後問到，關於憲法法庭論死刑存廢看法。陳建仁說，台灣為成熟自由的民主法治國家，且權力分治本就是憲法最重要規定，司法院對於法律是否違憲本就有解釋的權利，在五權分立的憲政體制下，行政院完全尊重司法院對相關死刑是否違憲的解釋。

陳建仁強調，在憲政體制下，司法院做出的決定，應給予最高尊重，自己也相信司法院會周延聽取各方意見，做出最適當的解釋。（編輯：張銘坤）1130422