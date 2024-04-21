賴清德談施政內涵：讓台灣成為適合結婚、悠然過日好地方

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（中央社記者葉素萍台北21日電）總統當選人賴清德今天引用文學家葉石濤的話提到，要讓台灣成為適合人們做夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過日子的好地方。對於居住問題，他說，未來地方政府推動都更或土地重劃，直轄市要提供5%土地做社會住宅或青年住宅，一般縣市至少要提供3%。

民進黨今天舉辦「投資未來世代」青年論壇，邀請學生、社會新鮮人、青年家長等3大類型青年代表，以及青年團體與專家學者，聚焦討論「0到22歲投資未來世代」重點政策主張。

賴清德在聆聽分組討論成果後回應說，去年9月他正式提出國家希望工程願景藍圖，有別於以往，不是採部會或政策專業類別作分類，而是以人為核心，因為只有人人有希望、國家才有希望。

賴清德指出，過往對社會的投資，都是以做社會福利的角度推動政策，這次異於以往，而是「對社會的投資」，希望越來越多人能經由政府投資而成長茁壯。

他提到，選舉期間已向大眾報告，也得到社會回饋，也曾到學校報告、聽取學生第一線的回饋，有些也是蠻辛辣；在520上任前，怕還有不足，因此舉辦論壇，對於社會關心的年輕人未來，可以馬上捲起袖子立即來做、立即回應年輕人的期待。

賴清德提到，台南文學家葉石濤曾說，台南「是個適合人們做夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過日子的好地方」。他擔任台南市長時，將這句話的精神內涵化為市政政策，也希望520上任後，能與行政團隊把這個內涵，化為未來要推動的政策，讓台灣成為適宜做夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過日子的好地方。

賴清德在回應小組分組報告所提建議時表示，將減輕年輕家庭的負擔，給予最基本公共支持，解決年輕家庭與年輕人居住問題，不管購屋租屋，問題都要解決；全球化全面競爭時代已來臨，要讓年輕人有機會走出國際；教育、產業發展必須掌握新興科技，特別是人工智慧；現在處於極端競爭時代，有必要給予年輕人心理上的支持。

賴清德透露，他最近訪視企業界時，都會跟企業界說，應該推動企業幼托政策，政府會協助解決政策面或法規面問題，因為企業工作條件好，招募人才就比較容易，大家聽了都很有同感。

他還說，會積極推動社會住宅，行政院長陳建仁已打下很好基礎，未來地方政府推動都市更新或土地重劃，直轄市要提供5%土地作社會住宅或青年住宅，一般縣市至少要提供3%；若地方政府無力興建，可以把土地用成本價賣給中央，由中央興建，政策若貫徹，土地來源會解決一大半，這部分會徹底執行、嚴格貫徹。

賴清德認為，5年後若不會人工智慧，恐怕就像現在不會電腦一樣，誰擁有更豐富的人工智慧知識，就越有競爭力，國與國的競爭亦是如此；未來不僅要在學校教育與社會教育善用人工智慧，政府公務人員專業教育也要納入，讓國家可提升競爭力。（編輯：楊蘭軒）1130421