日經：賴清德擬延續新南向政策 中國仍是最大阻力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雅加達20日綜合外電報導）準總統賴清德5月20日正式就職。「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，賴清德擬延續現任總統蔡英文的政策，包括深化與東南亞連結的「新南向政策」，但中國仍是一大阻礙。

外交部發言人劉永健告訴「日經亞洲」（Nikkei Asia）：「新政府將延續新南向政策的良好基礎及成果，繼續深化與東南亞及南亞國家的關係。」

「深化與東南亞、印太國家的雙邊關係，以及東南亞國家協會的多邊關係，是外交部的重點任務與長期目標之一。」

經濟部長王美花去年11月接受「日經亞洲」專訪指出，2022年台灣對包括印度在內東南亞和南亞國家的投資額達到52億美元，超過同期流入中國的50億美元，台灣對東南亞和南亞的投資首度超過對中國。

然而，儘管台灣在這方面取得一些進展，卻也面臨非常熟悉的障礙。那就是東南亞及南亞國家的政府為避免引起中國的敵意，不願被視為與台灣關係密切。

「卡內基中國」（Carnegie China）非常駐學者莊嘉穎對日經亞洲表示，由於擔憂中國強烈反對，東南亞各國政府甚至社會、商界人士對台灣展露興趣時，都會更加謹慎。

台灣也向來自10個東南亞國家的學生提供更多大學獎學金。教育部指出，2023年發放此類獎學金181項，高於2019年的168項和2018年的157項。

國立中山大學政治學研究所博士生鄭福運（Tonny Dian Effendi）說，台灣「逐漸成為東南亞學生出國留學的可行選擇」，部分原因在於這項政策。

至於台灣方面，本地人才短缺、出生率降低之際，台灣也轉向東南亞及南亞的學生，希望招攬他們至半導體產業工作。

國立成功大學台灣文學系「台灣與東南亞研究組」博士候選人陳氏夢宣（Tran Thi Mong Tuyen，譯音）指出，台灣將科技供應鏈及其他產業轉移至東南亞，是新南向政策的一部分，而這可能是新政府擴大與東南亞往來的優先要務。

陳氏夢宣告訴日經亞洲：「賴清德任內可以更聚焦高科技產業…並與東南亞合作。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

然而，隨著中國影響力在東南亞持續增長，賴清德政府恐面臨阻礙。最近一項調查發現，若要東協民眾在美中之間選邊，多數受訪者更支持中國而非美國。

英國牛津大學（Oxford University）台灣研究高級研究員荊柏鈞（Jing Bo-jiun）分析：「台灣國際空間有限，加上中國在區域經濟角色日益重要，都會顯著影響台灣對東協的外交政策。」（譯者：洪培英/核稿：徐崇哲）1130420