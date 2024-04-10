卓榮泰：政策拚福國利民 打造民主繁榮和平新台灣

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（中央社記者賴于榛、葉素萍、陳俊華台北10日電）內定行政院長卓榮泰今天說，未來內閣將是「行動創新的AI內閣」，借重準副院長鄭麗君等人長才，續推福國利民政策，努力爭取民眾認同與支持，打造民主、繁榮、和平新台灣。

總統當選人賴清德今天舉行記者會，宣布5月20日後行政院長為卓榮泰，卓榮泰隨後宣布未來政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫以及發言人陳世凱等人事。

媒體關注賴清德是否交付卓榮泰優先政務方向以及如何處理重大爭議。

卓榮泰說，還有不少時間可以繼續討論未來局勢，目前大家都認為應該全力支持並做現行行政團隊的後盾；至於賴清德對未來的想法，新內閣就任之後，會具體向人民提出完整說明。

媒體追問，新內閣如何處理台灣經濟均衡發展，如何用AI思維，協助企業面對兩岸、經濟、觀光交流等困境。

卓榮泰重申，未來的規畫，要與新的行政團隊首長們做進一步討論，在國家希望工程藍圖底下，有比較具體的想法，才能跟人民清楚說明；目前執政團隊在總統蔡英文、行政院長陳建仁率領下，現在全力支持目前的做法，未來在既有基礎上，會往更好的方向發展。

卓榮泰強調，行動創新內閣會在站在第一線、面對問題、直接溝通、提出解方、處理爭議；把技術創新、服務創新、數位創新，導入政府機關與公部門，提高政府效能，讓人民感受到台灣是科技島，至於細部的處理， 未來與相關財經、科技首長們做更深入研究，提出可行、安心信賴的政策。（編輯：郭無患）1130410