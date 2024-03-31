兩岸關係三階段 陸學者：美總統選舉前台海寧靜

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（中央社記者李雅雯台北31日電）中國大陸學者評析，台灣總統選舉結束後，兩岸關係邁入三階段，目前為大陸對台進行「危機管控」；5月20日至美國總統選舉日前，台海將有「風雨中寧靜」，真正的考驗在明年。

「台海研究」季刊微信公眾號今天發布上海台灣研究所長倪永杰刊載於第43期的文章「解讀2024台灣選舉：決勝因素、政治新結構、台灣新民意及台海新態勢」，內容作出上述表示。

倪永杰表示，台灣選舉結束後，兩岸關係邁入三階段。第一階段為1月13日後至5月20日前，這段期間是「暴風驟雨」，大陸必然對即將上台的當選人賴清德進行「危機管控」與「規制處理」，真實反映大陸民意。

第二階段落於5月20日後至11月4日，美國將於11月5日舉行總統大選，在美國總統選舉日前，台海是「風雨中寧靜」；中美關係、兩岸關係可能出現一段「等、停、看」時期。

第三階段為2025年，「台海海嘯可能真的就是來臨」。倘若美國新任總統為川普（Donald Trump），加上台灣縣市地方選舉又將來到，台灣若於兩岸路線上走向「強硬、頑固、激進的『台獨』路線」，台海政治將增添更多不確定性。

倪永杰指出，1月13日台灣選舉、11月5日美國總統選舉，兩者結果深深地影響兩岸關係、台海局勢。面對選後台海變局，大陸宜「處變不驚，以智應變」，高頻率、高能量、高品質推動兩岸融合發展，漸進、有序、全力推動兩岸交流往來。

倪永杰認為，台灣年輕世代不是鐵板一塊，多數25至39歲台灣世代的兩岸疏離感、負面情緒、仇恨值會繼續上升；不過10至24歲「小紅書一代」大大不同於「太陽花世代」，對於大陸負面情緒不高。

他強調，Tiktok、抖音、小紅書等社群平台對於台灣新世代有強大穿透力，「只要大陸工作有力得當，完全可以爭取台灣地區Z世代、新新世代的認同，塑造理性務實的年輕世代」。（編輯：曹宇帆）1130331