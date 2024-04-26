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日銀維持利率不變 日圓兌美元創34年新低

2024/4/26 12:55（4/26 13:00 更新）
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日圓。（中央社檔案照片）
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（中央社東京26日綜合外電報導）日本中央銀行日本銀行（BOJ）今天一如預期地宣布，將維持主要利率不變，同時上修通貨膨脹預期。

法新社報導，日銀表示維持主要利率不變後，日圓兌美元貶至34年來新低點，報156.14日圓兌1美元。

日銀目前預測，本財政年度不含生鮮食品的通膨年增率為2.8%，高於之前估計的2.4%。

全球主要央行近幾個月相繼升息，反觀日銀僅在3月將主要利率調高至零以上水準。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1130426

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#法新社
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