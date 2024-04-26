日銀利率不動日圓聞訊重挫 新台幣換匯見0.2121低點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北26日電）日本央行今天結束為期2天的決策會議，宣布利率維持不變，日圓聞訊重挫，哈日族笑開懷，現鈔換匯再現超甜價格。根據台銀牌告匯率，今天日圓現鈔賣出價一度下探0.2121，再探波段低點。

日銀今年3月宣布升息、結束負利率政策，這也是自2007年2月以來首次升息，但未能扭轉日圓頹勢，仍續往貶值方向前進，並於昨天摜破155大關。

今天日銀會議結果出爐，決議利率目標維持不變，消息一出，日圓兌美元重摔、貶破156關卡。

日圓持續走貶，台灣今天則上演股匯雙漲戲碼，新台幣匯率止貶回升，一貶一升之下，哈日族迎來換匯超甜價格。根據台銀最新牌告匯率，日圓現鈔賣出價今天一度下探0.2121元，改寫波段新低。

以旅費新台幣5萬元來看，若今天搶到最甜換匯價格，與今年初高點、1月2日的0.2217元相比，可以多換1萬208日圓，現省一張迪士尼門票價格有找。

匯銀人士認為，美國聯準會可能延後降息，讓美元獲得支撐，日圓又有自身因素，貶勢兇猛，帶動亞幣一同走弱；但一國貨幣短期跌勢過重，並非央行所樂見，近期可先關注日本央行有無動作、進場阻貶，這將牽動亞幣後續發展。（編輯：潘羿菁）1130426