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天道盟成員涉假仲介買賣生基位詐財 刑事局逮36嫌

2024/3/26 20:15（3/26 20:36 更新）
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刑事局26日舉行破案記者會表示，以天道盟美鷹會成員37歲張姓男子為首的詐騙集團，111年起以「假仲介買賣生基位」手法行騙，初步清查，已知20人被害，總財產損失逾新台幣6000萬元，經專案小組長期跟監蒐證，近日逮捕36人送辦。圖為相關贓證物。中央社記者黃麗芸攝 113年3月26日
刑事局26日舉行破案記者會表示，以天道盟美鷹會成員37歲張姓男子為首的詐騙集團，111年起以「假仲介買賣生基位」手法行騙，初步清查，已知20人被害，總財產損失逾新台幣6000萬元，經專案小組長期跟監蒐證，近日逮捕36人送辦。圖為相關贓證物。中央社記者黃麗芸攝 113年3月26日
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（中央社記者黃麗芸台北26日電）以天道盟美鷹會成員37歲張姓男子為首的詐騙集團，自民國111年起以「假仲介買賣生基位」手法行騙，已知20人受害、總財損逾6000萬元，刑事局經長期跟蒐於近日逮36人送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第一大隊副大隊長李建翰表示，日前受理報案查知幫派分子張男利用癌末病重的蔣姓男子擔任人頭設立「萬秝文化事業有限公司」和「立鼎宗教文藝事業有限公司」，實際則是從事假仲介買賣生基位詐騙集團。

經專案小組深入追查發現，此詐欺集團以鎖定曾投資未上市股票失利的被害人名單，由集團成員假稱以「生基位憑證」賠償被害人股票投資損失，引誘其上鉤，再由集團成員分飾「生基園區專員」、「生基仲介」、「買家」等角色，向被害人佯稱有買家願高價收購生基位，慫恿被害人投資商品後再轉售獲利，實際為買空賣空詐財。

此詐騙集團組織龐大且分工細膩，甚至還有3名集團成員假扮「法師」佯裝作法，藉此取信被害人，誘騙被害人陸續投入大量金錢加購「土權、生基罐、科儀、蓋板」等產品，最後再謊稱多種理由讓「交易」破局，造成被害人血本無歸。

初步清查，此詐騙集團成立2年多來，已知有20人被害，總財產損失逾新台幣6000萬元，其中單一財損最高金額者為台北市一對夫妻，荷包因此失血1000萬元。

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專案小組經長期跟監蒐證，查知此犯罪集團成員身分及組織架構後，見時機成熟，陸續於去年12月5日至今年2月26日到雙北、宜蘭縣和台南市發動拘搜行動，成功破獲3處詐欺機房，並查緝張男等36嫌到案，徹底瓦解此非法集團。

全案詢後將36嫌依涉詐欺、違反組織犯罪防制條例等罪移送台北地檢署偵辦，其中張男和3名假法師等14嫌裁定羈押，另22嫌分別以5萬至10萬元不等金額交保。（編輯：李錫璋）1130326

#天道盟
#李建翰
#刑事局
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