天道盟成員設虛擬貨幣店洗錢 刑事局拘捕10嫌

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（中央社記者黃麗芸台北30日電）以天道盟美鷹會成員34歲鄭姓男子為首的洗錢集團，透過網路社群刊登虛擬貨幣投資廣告誘騙被害人，並開設虛擬貨幣實體店面取信後詐財，逾40人被害，刑事局循線拘捕10嫌送辦。

警政署刑事局今天舉行破案記者會，偵查第一大隊副大隊長李建翰表示，局內打詐「情資研析中心」日前彙整分析遭假投資詐騙的被害人資料，發現有詐騙集團虛擬貨幣交易流向異常情資，立即交辦並啟動執行斷「投」專案。

經調查了解，詐騙集團自去年7月起透過網路社群臉說或IG刊登虛擬貨幣投資訊息，藉此誘騙被害人點擊廣告，再邀其加入通訊軟體LINE投資群組及下載假投資平台APP，由成員所扮假投顧老師佯稱看好虛擬貨幣後市，慫恿被害人投資，並提供假的電子錢包交易。

另外，詐騙和洗錢集團成員還在北市萬華區開設虛擬貨幣實體店面，讓被害人信以為真，不斷加碼投資並到店交易，帳戶實則「只能看不能領」，後續再將相關詐款轉至不知名的冷錢包進行洗錢。

被害人直到無錢加碼，又無法出金，登入假投資平台APP發現已被取消會員資格後，才驚覺遭遇詐騙。

初估本案因假投資遭詐騙被害者約40人，總財損約新台幣6470萬元，其中北市1名退休女保險經紀人財損就多達2000萬元。

專案小組經長期蒐證完畢，於今年1月23日至雙北市等10處執行搜索行動，共拘捕鄭男等10嫌到案。

其中，專案小組至新北市三重區監控時，發現28歲葉姓車手剛好到場要交付詐款，機不可失立即強力攻堅，現場查獲贓款116萬元，並以現行犯將其逮捕。

全案共查扣現金131萬元、筆電、棍棒、開山刀、防彈衣和幫派象徵畫等贓證物，詢後將10嫌依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法移送新北地檢署偵辦，其中負責處理金流的41歲陳嫌和36歲段嫌遭裁定羈押，主嫌鄭男以10萬元交保，其餘共犯分別以2萬至10萬元不等金額交保。（編輯：方沛清）1130130