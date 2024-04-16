早安世界》新加坡總理李顯龍5/15卸任 交棒副總理黃循財
黃循財將接總理帶領新加坡走出家族政治 形象親民抗疫有功
新加坡總理李顯龍將於5月15日卸任，交棒給副總理兼財政部長黃循財，他的形象親民，在疫情期間帶領新加坡抗疫有成，曾在國會感謝抗疫人員時流下男兒淚。黃循財接棒第4任總理，也代表新加坡李家天下告一段落，政治觀察家分析，黃循財會帶來一種更適合不同世代的領導風格。（看完整報導）
伊朗攻擊以色列99%飛彈被攔截 中國學者：深遠影響台海軍備
伊朗於13日首次從本土發動飛彈和無人機攻擊以色列，美媒分析，伊朗這次攻擊經過精心策劃，給足以色列準備時間不求製造破壞，是在表態「今後不再忌諱從本土直攻」。而伊朗朝以色列發射的飛彈及無人機，有99%被攔截，中國軍事學者指出，從俄烏戰爭到這次伊朗的攻擊，顯示「廉價高效」的飛彈為主戰法效率其實很低，這對台海兩岸的軍事準備都有深遠的影響。（看完整報導）
電子、重電領跌 台股下跌286點失守短均線
伊朗13日朝以色列發射無人機和飛彈進行報復，中東局勢緊張，亞洲主要股市15日下挫，台股受累開低走低，電子和重電族群下殺，人工智慧（AI）概念股拉回，高價股修正，台股終場下跌286.8點，收在最低點20449.77點，失守20500點、5日線和10日線。（看完整報導）
立院審國會改革法案民進黨40度提散會未果 全案交黨團協商
立法院司法及法制委員會15日併案審查國會改革法案，民進黨立委不滿逐條討論時未好好討論，提出40次散會動議，但都未通過。審查結果，全數條文保留，須交由黨團協商。民進黨團總召柯建銘批評荒腔走板，藍白合演歷史上最荒謬的一刻、毀憲亂政；國民黨團反擊民進黨的頑固抵抗就是反改革的印記，根本無心想要改革；民眾黨團總召黃國昌對民進黨將國會改革形容為毀憲亂政感到遺憾，更直言民進黨跳票8年毫無反省，才應向台灣社會道歉。（看完整報導）
兒少性剝削4方向修法 簡化封網流程、付費觀看影像擬處刑責
兒少性剝削問題受關注，衛生福利部長薛瑞元說明4大修法方向，除加重刑責、簡化封網流程外，考慮對付費觀覽兒少性影像者處以刑責，並授權政府主動搜尋相關網站與金流。國民黨立委洪孟楷建議建立兒少性剝削犯罪資料庫，甚至公布誘騙、販賣等犯罪者的姓名，薛瑞元表示，公開罪責較高者的姓名「應該可以」，但因涉及個人隱私，要與內政部等相關單位再討論。（看完整報導）
花蓮地震太魯閣受損嚴重 林右昌：初估復原經費需10億
花蓮縣3日發生地震，導致太魯閣國家公園受損嚴重，內政部長林右昌指出，初估復原經費約需新台幣10億元。對於立委關注是否為會比照921提出震災重建暫行條例，林右昌回應會先盤點重建、安置所需經費，若有不足才會考慮編列特別預算。（看完整報導）
今日變天北部宜花防短暫雨 18日第2波鋒面報到雨區擴大
這週台灣將迎來2波微弱鋒面，分別在16日和18日影響，北部及東半部易有短暫陣雨，18日降雨範圍會再擴大，氣溫方面，這週各地高溫有機會達到30度以上，南部地區更可能出現36度以上的高溫；18日下半天至19日白天，迎風面北部、東半部稍降溫，但高溫仍有28、29度。（看完整報導）
高雄5月大男嬰顱內出血 保母涉虐遭羈押
高雄市傳出兒虐事件，王姓保母涉嫌施虐5月大男嬰，導致男嬰顱內出血、顱骨骨折。高雄地檢署日前拘提王姓保母到案偵訊，訊後認定王姓保母涉犯刑法重傷害等罪嫌疑重大，且仍照顧其他幼兒而有反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准。（看完整報導）
中科院陸射劍二飛彈 首實彈試射中靶率百分百
陸軍執行年度飛彈精準射擊訓練，中科院研發量產的「野戰防空系統」（陸射劍二飛彈）15日在屏東九鵬基地首次參與實彈射擊訓練，吸引許多軍事迷圍觀，總共發射4枚實彈，全數命中10公里外靶機。依陸軍3月送抵立法院的報告，陸軍向中科院承租靶機，今年起規劃每年實彈射擊1次陸射劍二，預劃射擊3枚飛彈、1次追瞄，共4個拖靶。（看完整報導）
索羅門群島大選17日登場 反對派領袖指控中共介選
太平洋國家索羅門群島17日將舉行大選，反對派領袖蘇達尼指出，在總理蘇嘉瓦瑞執政的5年間中國參與了很多事，北京對索羅門群島民主的侵蝕性影響讓他不安，蘇達尼指控中國共產黨協助親北京成員留在國會，更直言「中國共產黨在本國的影響力，令人十心擔憂。」（看完整報導）
開箱老照片》玉台艦除役
在海軍軍史留下光輝一頁的玉台艦，1998年4月16日於高雄港海軍新濱碼頭舉行除役典禮。玉台艦原為美國海軍修理艦，1944年下水，1975年交給我國海軍，整修後作為海軍艦隊編號「521」號機動補給修理艦，在我國海軍服役長達23年。玉台艦曾是我國海軍最大的艦艇，參加國軍40多次演習及海軍遠洋敦睦艦隊任務7次。航行總浬數達18萬3900多浬，足可繞行赤道8圈半。（看完整報導）
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- 早安世界》新加坡總理李顯龍5/15卸任 交棒副總理黃循財2024/04/16 07:19
- 2024/04/15 07:24
- 2024/04/14 07:28
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