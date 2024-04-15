電子、重電領跌 台股下跌286點失守短均線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）中東局勢緊張，亞洲股市下挫，台股受累，電子和重電族群下殺，人工智慧（AI）概念股拉回，高價股修正，台股終場下跌286.8點，收在今天最低點20449.77點，失守20500點、5日線和10日線。

法人指出，中東戰事短線干擾台股，基本面長期展望仍正向，台股今天回檔屬健康修正，仍須留意乖離修正的可能。

中東局勢緊張，伊朗13日朝以色列發射無人機和飛彈進行報復，外媒報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與美國總統拜登通話後取消報復攻擊伊朗。

亞洲主要股市今天下挫，台股受累開低走低，儘管金融反彈，電力電纜概念股強勢，但電子盤中下殺，人工智慧（AI）概念股拉回，重電族群震盪劇烈，代表中小型股的櫃買OTC指數下挫，金融翻黑，台股接連跌破5日線約20700點、10日線約20524點，失守20500點。

台股收今天最低20449.77點，大跌286.80點，成交值新台幣4783.16億元，電子股終場跌1.91%，失守短均線，金融翻黑跌0.09%，電機機電類股跌3.37%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群翻黑下挫1.96%，OTC指數下跌1.53%，跌破短均線回測月線。

台積電終場收806元，跌幅1.47%，守住800元大關，跌12元，市值蒸發3112億元，失守21兆元。

聯發科收1110元，下跌5.93%，鴻海收146元，跌2.99%，聯電收51.6元，跌2.09%，台達電收308元，跌2.84%。

AI概念股拉回，其中廣達收261元，跌3.69%，緯創收119.5元，跌2.45%，技嘉收302元，跌5.03%。

重電族群震盪，華城收876元，大跌7.4%，士電收309元，跌7.49%，中興電收203元，跌4.25%。

高價股跌多於漲，其中股王信驊收3115元，跌1.74%，股后世芯-KY收2755元，跌5%，力旺收2345元，跌5.44%，川湖收1250元，跌7.75%，創意收1160元，跌7.57%，超過千元高價股力守「十五千金」。

台新台灣IC設計動能ETF基金經理人黃鈺民指出，受到中東戰事再起，伊朗對以色列發動空襲衝擊，台股重挫超過200點，不過以色列在美國總統拜登火速調停下也取消報復計畫，暫不對伊朗發起攻擊，預期對台股應是短線干擾。

黃鈺民表示，今天台股大幅回檔，仍是對先前漲多拉回的健康修正，台股下半年景氣可預期優於上半年。

展望台股後市，黃鈺民分析，台股基本面長期展望仍正向，AI供應鏈業績可望逐季向上，個人電腦、筆記型電腦等消費電子需求仍在醞釀，預期將逐漸轉好，整體來看，台灣出口回升、通膨可控，企業獲利年增率有機會達雙位數百分比，市場預期下半年美國聯邦準備理事會（Fed）利率走勢明朗，有利台股中長線表現。

短線來看，黃鈺民指出，3月以來各國主要指數紛紛創下歷史新高，台股漲幅不小，須留意乖離修正的可能。（編輯：張均懋）1130415