上市金融保險董事酬金排行 中信金平均領7256萬奪冠

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（中央社記者羅元駿台北15日電）上市公司2023年度董監事酬金出爐，其中在金融保險業，有10家金融機構董事平均酬金破千萬，又以中信金平均每名董事酬金達新台幣7256.9萬元居冠，第一金、華南金、兆豐金為唯三公股行庫平均董事酬金在千萬級排行榜。

證交所今天公布2023年度上市公司董事及監察人酬金支領情形，觀察金融保險業董監酬金，前3名分別為中信金7256.9萬元、元大金3390.4萬元、開發金3006.8萬元。

今年涉花10億公款遭羈押禁見的台中銀董事長王貴鋒，已於今年3月14日請辭，根據證交所公布的董事酬金資料，台中銀行去年平均每名董事酬金達2499.4萬元，位居第4高。

台新金平均每名董事酬金為2335萬元、位居第5高，第一金為1413萬元居第6，群益證1379萬元居第7，華南金平均每名董事酬金為1298萬元排名第8，兆豐金為1156萬元排名第9，遠東銀為1048萬元排名第10，第一金、華南金與兆豐金是唯三擠進千萬級別的公股行庫。

而去年上市金控獲利王富邦金，平均每名董事酬金為917.7萬元，未擠入前10名。

排名敬陪末座為聯邦銀，平均每名董事91.9萬元；第一保以99.5萬位居倒數第2名，上述2家公司平均董事酬金低於100萬元，至於三商壽為125.3萬元，位居倒數第3名。

證交所表示，公布董監酬金盼以市場機制促使公司訂定合理的董監酬金，但因股東會年報編製時點晚於申報時點，可能因後續決議不同而與本次公布或有差異；另外，本次公布董監酬金為擬議數，實際數會在2025年1月底公布。（編輯：潘羿菁）1130415