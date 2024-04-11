證交所：上市公司3月總營收3.23兆 年增7.53%

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（中央社記者曾仁凱台北11日電）國內上市公司3月營收昨天已全數出爐，根據證交所統計，全體上市公司3月營收總計為新台幣3兆2371億元，年成長7.53%，營收成長較大的產業包括金融保險業、電子通路業、資訊服務業。

另累計全體上市公司2024年第1季營收為9兆1361億元，年增率5.47%，其中營收成長公司有581家，衰退公司425家。

證交所表示，經了解，全體上市公司3月營收成長較大的產業包括金融保險業，主因保險淨收益及投資收益增加；另外電子通路業受惠人工智慧（AI）伺服器，使電子零組件需求增加；資訊服務業也受惠數位轉型及雲端建置服務需求。

3月營收衰退幅度較大的產業則有電器電纜業，主因不銹鋼價格下跌及需求衰退；另外鋼鐵業因鋼價下跌及需求衰退，生技醫療業則受個別公司調整代理用藥及去年同期新藥上市基期致較高影響。

全體上市公司累計今年第1季營收成長較大的產業，包括金融保險業因保險淨收益及投資收益增加，電子通路業受惠AI伺服器使電子零組件需求增加，航運業受惠運價上漲及疫情後客運需求。

第1季營收衰退較大的產業則有電器電纜業因不銹鋼價格下跌及需求衰退，其他電子業因市場需求下滑，以及水泥工業受中國房地產景氣不佳使水泥需求低迷，導致今年累計營收衰退。

證交所表示，本國及第一上市公司（含創新板公司）分別計926家及80家，共計1006家公司，皆已於4月10日前完成2024年3月的營收申報作業。（編輯：楊凱翔）1130411