要求王貴鋒返還不當得利？ 台中銀：後續依法辦理

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（中央社記者張璦台北18日電）前台中商業銀行董事長王貴鋒涉嫌花費逾新台幣10億元公款搭豪車、租飛機，被羈押禁見後請辭。針對是否將要求王貴鋒返還不當得利，台中銀今天在法說會上回應，目前相關案件仍在偵查階段，待司法偵查結束，屆時會依法辦理。

台中銀今天召開2023年度法人說明會，稅後淨利新台幣68.21億元，較2022年度成長27.64%；稅後每股盈餘1.31元，較2022年度成長16.96%。資產品質方面，逾期放款比率為0.14%、備抵呆帳覆蓋率935.33%。

前台中銀董事長王貴鋒涉嫌花費逾10億元公款搭豪車、租飛機，2月25日被羈押禁見，台中銀並於3月14日公告，接獲王貴鋒辭任書。法人今天在會中關切，台中銀是否將要求王貴鋒返還不當得利。

台中銀回應，目前相關案件仍在偵查階段，尚無法了解確切案件情節，一切待司法偵查結束後，屆時會依法辦理。

至於計畫何時召開董事會選出新任董事長，台中銀指出，先前常務董事會已推舉常務董事廖學縣代理行使董事長職權，依公司法規定，董事長的選任是董事會職權，目前尚未接獲相關通知。（編輯：林興盟）1130318