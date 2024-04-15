上市公司虧損仍發董監酬金 國喬董事平均領517萬居冠

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（中央社記者曾仁凱台北15日電）證交所今天上傳國內上市公司（含第一上市）2023年度董監酬金支領情形，統計共有183家公司去年虧損仍發放董事酬金（不含兼任員工薪酬），其中國喬平均每位董事酬金新台幣517萬元高居第一。

根據證交所統計資料，國喬去年虧損14.38億元，全體董事仍發放酬金3535萬元，換算每位董事酬金達517萬元，在去年虧損的上市公司中，平均董事酬金最高。

對此，國喬解釋，為撙節費用，本公司經理人兼任董事者，不支領車馬費。至於董事報酬是依公司章程第27條規定，不論公司盈虧均應支付，經薪資報酬委員會參酌同業通常水準提出建議送交董事會決議。總經理及副總經理報酬也是經由薪資報酬委員會視其個人績效表現與對公司整體營運貢獻度，並參酌同業通常水準評議後送交董事會決議，與未來風險並無直接影響。

其它虧損的上市公司，2023年平均董事酬金排行依序為第2名宏達電，公司去年虧損33.95億元，全體董事發放酬金2938萬元，平均每位董事酬金387萬元。第3名友達去年虧損182.03億元，董事總酬金為3251萬元，平均每位董事酬金364.5萬元。

接著依序為中石化291萬元、新光金241萬元、東鹼221萬元、群創211萬元、全坤建209萬元、力積電189萬元，和榮成186萬元。

證交所表示，公布董監事酬金統計，是希望讓投資大眾可進行不同排序查詢，包括董監酬金總額及其占稅後損益百分比暨平均每位董監酬金，進而達到以「市場機制」促使公司訂定合理董事監察人酬金。（編輯：潘羿菁）1130415