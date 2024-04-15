工業電腦市場下半年回溫 台廠今年營收估增8.8%

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（中央社記者吳家豪台北15日電）近年全球各產業積極進行智慧轉型，為工業電腦廠帶來新商機。分析師觀察，多數業者看好今年下半年市場將明顯回溫，預估台系工業電腦廠2024年整體營收將達新台幣3086.8億元、年增8.8%，有望重回成長軌道。

DIGITIMES分析師申作昊今天透過新聞稿指出，台系工業電腦廠2023年營收約2836.6億元、年減1.3%，除了景氣因素之外，2022年疫情期間的拉貨潮使客戶庫存水位偏高，也是重要因素之一。

申作昊觀察，近年工業電腦龍頭業者不再固守硬體業務，持續往軟體、系統整合業務、人工智慧（AI）應用布局，在各種垂直產業領域推出軟硬整合的一站式服務，布局高毛利業務，為業者此波轉型的關鍵。

以樺漢為例，近年與Google策略結盟，獲得雲端AI支援。研華在印度擴大投資軟體研發中心，並積極打造AI生態聯盟。凌華以ROS2開源平台推動機器人與自駕車發展，並加深與友達集團在各垂直領域的合作關係。

申作昊表示，全球各產業進行智慧轉型，為工業電腦業者帶來市場發展機會，包含電動車充電樁與自駕車需求、各國啟動大規模新基礎建設、智慧能源轉型需求持續增溫，以及製造業重視邊緣端AI應用導入等。而全球持續發生零星軍事衝突，迫使各國政府增加軍事預算，也帶動強固型電腦的訂單需求。

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工業電腦廠日前公布3月營收，研華受惠於市場需求回溫，3月營收達新台幣50.34億元，為近4個月新高。樺漢與融程電訂單能見度良好，第1季營收約324.4億元、7億元，分別年增13.9%、11.8%，皆改寫歷年同期新高。

以工廠自動化產品為主的維田9日舉辦法人說明會指出，第1季為今年低點，第2季至第3季隨著景氣陸續回溫，維田主要市場包括美國和歐洲，今年狀況會比去年下半年好很多。（編輯：郭無患）1130415