維田：客戶庫存去化至尾聲 今年營運先蹲後跳

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（中央社記者吳家豪台北9日電）工業電腦廠維田今天舉辦法人說明會，董事長李傳德表示，今年是維田「轉大人」的關鍵時刻，進行許多長遠布局，除了深耕智慧製造，也跨足智慧醫療，策略投資具有潛力的公司，擴展研發能量，看好今年營運將先蹲後跳。

維田總經理劉則瑩指出，目前客戶端庫存去化已至尾聲，部分因缺料遞延的智慧製造、智慧交通相關專案，已陸續重啟出貨，挹注營收回升，今年將持續推出新世代產品，包含防爆工業電腦、AIoT Gateway（人工智慧物聯網閘道器）、智慧製造人機介面、醫療電腦等，期望於相關領域拓展新專案訂單。

劉則瑩表示，今年1、2月受假期較多影響，加上缺料導致訂單遞延，出貨節奏較平緩；3月營收重回億元以上，出貨量顯著回升，預估第1季是全年低點，第2季至第3季隨著景氣陸續回溫，維田主要市場包括美國和歐洲，今年狀況會比去年下半年好很多。

劉則瑩說，維田醫療產品預計今年下半年取得認證後陸續出貨，今年也積極拓展東南亞新興市場，期望今年營收能逐季回升，重回成長軌道。

劉則瑩提到，維田以工廠自動化產品為主，營收占比超過70%；今年推出較多交通相關產品，期待貢獻放大，預估今年營收占比將達15%。醫療產品方面，未來1到2年營收占比推估約5%。

維田去年下半年受大環境因素影響，出貨動能急凍，客戶去化庫存不如預期，導致訂單遞延，2023年合併營收約新台幣9.44億元，年減17%；稅後淨利1.08億元，年減37.2%；每股盈餘2.92元。

維田今天同步公告3月營收約1.05億元，月增90.7%，年增27.9%，主要因為日前缺料遞延的訂單，3月已陸續重啟出貨；今年第1季累計營收2.26億元，年減1.8%。（編輯：楊蘭軒）1130409