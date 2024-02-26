政府與民用市場需求旺 神基2023年淨利增逾45%

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（中央社記者吳家豪台北26日電）強固型電腦廠神基今天公布2023年財報，受惠政府部門需求上升、民用市場增加新的指標客戶，歸屬於母公司稅後淨利約新台幣37.45億元、年增45.98%，每股盈餘6.17元；神基董事會決議配發現金股利5元，以今天收盤價121.5元計算，殖利率約4.1%。

神基預計3月1日召開法人說明會，分析去年財報並提出2024年營運展望。

法人指出，俄烏戰爭持續，神基高毛利率的強固型電腦占比穩定上升，同時看到5G升級、人工智慧（AI）、企業數位轉型等需求上揚，2024年神基強固型電腦出貨可望成長10%至15%，帶動神基2024年營收年增近雙位數。

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另外，工業電腦廠維田2023年受到通貨膨脹、升息等因素影響，加上客戶拉貨動能趨於保守，去年歸屬於母公司稅後淨利約1.08億元，年減37.2%；每股盈餘2.92元。維田董事會通過配發現金股利2.6元，以今天收盤價53元計算，殖利率約4.9%。

維田發布新聞稿表示，淨零排碳與新能源政策為國際趨勢，傳統車商也加速向新能源車轉型，看好未來智慧交通領域發展，今年將加強發展電動車充電樁、腳踏車租借站、能源資訊監控、加油站等戶外應用高階產品。維田也將拉升高毛利產品比重，預期今年新產品及新應用的營收貢獻將可提高。（編輯：張均懋）1130226