更多編輯台推薦新聞：
大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

台糖梅花肉驗出瘦肉精西布特羅 檢驗時間軸與爭議一次了解
生活

台糖梅花肉驗出瘦肉精西布特羅 檢驗時間軸與爭議一次了解

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
大樂透頭獎上看2億 春節大紅包獎號出爐
首頁 / 證券

兩岸市場需求回溫 研華1月營收月增逾3%

2024/2/7 19:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北7日電）工業電腦廠研華兩岸市場需求回溫，帶動今年1月營收新台幣49.89億元，月增3.68%，年減11.55%；融程電新舊客戶同步挹注營運，1月營收2.31億元，月增1.7%，年增22.9%，創歷年同期新高。

研華今天發布新聞稿說明，1月營收以區域別來看，中國及台灣市場表現最為突出，分別年增48%及69%，市場需求穩健回溫；而北美、歐洲、日本及新興市場表現相對疲弱，營收分別年減雙位數。

研華1月僅服務物聯網事業群表現與去年同期持平，其餘事業群皆較去年同期衰退，但普遍優於去年12月。

融程電表示，在新、舊客戶同步加持下，加上在地化布局，今年第1季營運將維持成長目標，全年將提升整體獲利能力及營運效率。

此外，工業電腦廠維田受到部分零組件缺料影響，導致專案出貨進度遞延，今天公布1月營收約6652萬元，月增0.9%，年減7.6%。

維田評估缺料情況仍需2到3個月才能消化，受影響的專案將遞延至第1季末出貨；從終端需求來看，目前歐洲市場溫和回溫，專案詢問度與需求均較去年提升，今年上半年營運力拚持穩，期望下半年產業景氣進入明顯復甦週期。（編輯：張良知）1130207

#工業電腦
#研華
#融程電
#維田
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.221