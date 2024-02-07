兩岸市場需求回溫 研華1月營收月增逾3%

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（中央社記者吳家豪台北7日電）工業電腦廠研華兩岸市場需求回溫，帶動今年1月營收新台幣49.89億元，月增3.68%，年減11.55%；融程電新舊客戶同步挹注營運，1月營收2.31億元，月增1.7%，年增22.9%，創歷年同期新高。

研華今天發布新聞稿說明，1月營收以區域別來看，中國及台灣市場表現最為突出，分別年增48%及69%，市場需求穩健回溫；而北美、歐洲、日本及新興市場表現相對疲弱，營收分別年減雙位數。

研華1月僅服務物聯網事業群表現與去年同期持平，其餘事業群皆較去年同期衰退，但普遍優於去年12月。

融程電表示，在新、舊客戶同步加持下，加上在地化布局，今年第1季營運將維持成長目標，全年將提升整體獲利能力及營運效率。

此外，工業電腦廠維田受到部分零組件缺料影響，導致專案出貨進度遞延，今天公布1月營收約6652萬元，月增0.9%，年減7.6%。

維田評估缺料情況仍需2到3個月才能消化，受影響的專案將遞延至第1季末出貨；從終端需求來看，目前歐洲市場溫和回溫，專案詢問度與需求均較去年提升，今年上半年營運力拚持穩，期望下半年產業景氣進入明顯復甦週期。（編輯：張良知）1130207