中科院陸射劍二飛彈 首實彈試射中靶率百分百

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（中央社記者黃郁菁屏東縣15日電）陸軍執行年度飛彈精準射擊訓練，中科院研發量產的「野戰防空系統（陸射劍二飛彈）今天在屏東九鵬基地首次參與實彈射擊訓練，發射4枚實彈均中靶機。

軍方原本預計9日在屏東九鵬基地首次參與實彈射擊訓練，因天候影響延遲至今。上午9時許開始試射，吸引許多軍事迷圍觀，總共發射4枚實彈，全數命中10公里外靶機。

陸射劍二飛彈系統是用來汰換民國76年成軍，現已面臨壽期及消失性商源的檞樹防空飛彈與萊茲雷達系統。「野戰防空系統」（陸射劍二飛彈）編列於「海空戰力提升計畫採購特別條例」預算，去年5月由中科院交裝陸軍。

依陸軍上月送抵立法院報告，陸軍向中科院承租靶機，今年起規劃每年實彈射擊1次陸射劍二，預劃射擊3枚飛彈、1次追瞄，共4個拖靶。

軍方人士指出，陸射劍二為天劍二型飛彈衍生型，系統由接戰管制車、相列雷達車（中科院自製的蜂眼雷達）、發射車及運彈車組成，以通信系統實施構連，由接戰管制車指揮，執行目標偵蒐、航跡融合、威脅評估、目標分配及接戰任務。

性能部分，陸射劍二有效射程可達15公里，車組可於偵搜範圍執行360度搜索追蹤及監控，具備可掌握敵軍定翼機、旋翼機、無人載具和巡弋飛彈的偵測能力，亦可與現役復仇者飛彈、雙聯裝刺針飛彈整合，強化區域防空能力。（編輯：孫承武）1130415