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兒少性剝削4方向修法 簡化封網流程、付費觀覽影像擬處刑責

2024/4/15 16:07（4/15 16:18 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者曾以寧台北15日電）兒少性剝削問題受關注，衛生福利部長薛瑞元今天說明4大修法方向，除加重刑責、簡化封網流程外，考慮對付費觀覽兒少性影像者處以刑責，並授權政府主動搜尋相關網站與金流。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請薛瑞元，以及內政部、法務部、教育部、數位發展部、國家通訊傳播委員會、文化部等相關部會，就「數位技術普及造成兒少性剝削案件增加之因應作為與現行政策檢討」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立法委員王育敏質詢，「兒童及少年性剝削防制條例施行細則」訂得比母法嚴格，導致在執行封網、避免民眾再於網站上看到已知是兒少性剝削的影像時，綁手綁腳。此外，她也詢問衛福部是否能主動在網路上巡查有特定內容的網站，及追蹤相關金流。

國民黨立委洪孟楷則詢問薛瑞元對於修法方向的看法，是否同意修法加重刑責。

薛瑞元回應，目前修法有4大方向，對於目前許多人喊出的增加刑責，「我們敬表尊重」，但要從司法機關看刑責是否平衡；至於封網程序，依據目前施行細則規定，是要接獲申訴後先通知平台業者，業者不配合才能封網，這樣的程序太長，這次事件先用母法與行政執行法處理，這部分也將會做修正。

此外，薛瑞元指出，現行「兒童及少年性剝削防制條例」第44條中，支付對價觀覽兒童或少年為性交或猥褻的行為者，有規定刑罰，但這是針對觀看真人影像，未來也希望對付費觀覽兒少性影像者，同步處以罰責；對於此次問題網站遭封網、起訴後又重新復活的情況，也盼以法律授權政府主動巡查網站、追查金流。

洪孟楷指出，相關部門應該要比犯罪者更快速，犯罪者就是因為這件事會賺錢，所以才會做「殺頭生意」，就算無法抓到源頭，也應該要從中間斬斷，並建議建立兒少性剝削犯罪資料庫，甚至公布誘騙、販賣等犯罪者的姓名。

薛瑞元說，對於罪責較高者，要公開姓名的作法「應該可以」，但因涉及個人隱私，要與內政部等相關單位再討論。（編輯：管中維）1130415

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