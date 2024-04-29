日圓失守160大關後遽升 疑日本政府及日銀進場干預

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（中央社記者楊明珠東京29日專電）今天是日本國定假日，東京匯市休市，海外外匯市場正常交易。上午日圓匯率貶破160大關，創34年新低。下午日圓升至一美元兌155日圓，市場謠傳可能日本政府和日銀（日本央行）終於出手干預。

日本經濟新聞報導，日本時間今天上午10時半（台灣時間9時半）過後，日圓匯率貶破160大關，創1990年4月以來，再創34年新低。但是到了下午1時許，情況為之一變，日圓一口氣升值至1美元兌155日圓。

市場上謠傳可能是日本政府和日銀（日本央行）終於出手干預了。對此，日本財務省財務官神田真人說：「不予置評」。

日本央行上週在金融政策會議決定維持現行貨幣政策不變，央行總裁植田和男在記者會的發言，被認為無意拯救疲軟日圓，市場普遍猜測距離日本升息還需要等上一段時間。

投資者研判美日的利差目前仍無縮小的情況，因而拋售日圓、買入美元，日圓加速貶值。（編輯：陳承功）1130429