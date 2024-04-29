大阪、京都遊客爆炸 日本人黃金週也不愛去

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（中央社記者戴雅真東京29日專電）日本放黃金週長假，受到日圓疲軟影響，多數日本人選擇國內旅遊。不過根據調查，大阪作為旅遊地的受歡迎程度正在下降，推測應該是外國觀光客造成當地人潮洶湧，導致日本人也不愛去，遊客爆炸多的京都則是連前10名都排不上。

產經新聞報導，根據日本旅行社「近畿日本Tourist」所做民調，日本民眾在黃金週選擇的國內旅遊地第1名是東京都，從去年第7名上升6個位置；第2名至第5名依序是千葉縣、北海道、三重縣、兵庫縣。第6名大阪府，從去年第3名下滑3個位置；第7名至第10名則是沖繩縣、神奈川縣、宮城縣及靜岡縣。

從排名來看，位於關東的東京都和千葉縣占據前2名，關西城市大阪的排名下滑，形成東西差異。

日本今年黃金週休假分成4月27日起3連休，以及5月3日起4連休，因此韓國、台灣等位於日本附近的海外旅遊地熱度達到高峰。國內旅遊方面，日本大型旅行社JTB推估，今年遊客人數約為2280萬人次，與去年持平。

而在日本國旅當中，大阪的受歡迎程度比去年下滑。在民調中，大阪從去年第3名下滑至第6名；在旅遊預約網站HIS方面，大阪的預約人數從去年第5名跌至第7名。

HIS負責人表示，「因為有環球影城（USJ），大阪今年的人氣依舊很高。」其他旅遊業者分析排名下滑原因表示，「大阪的訪日客很多，旅館費用也貴，大家可能是想要避開擁擠人潮」。

根據JTB調查，日本民眾在黃金週不出門旅行的最大原因是「擁擠」，選擇這個因素的人有47.2%，比去年增加4.7個百分點。至於在日本國內旅遊的人，選擇旅遊地時的最大考量是「感覺遊客不多」，這或許是他們對大阪敬而遠之的原因。

根據「近畿日本Tourist」民調，最近遊客爆炸的京都府連前10名都沒有排進去，而外國觀光客相對較少的兵庫縣，則從去年第6名上升至第5名。

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不過，和大阪一樣有很多訪日客的東京都反倒排名上升，去年第1名的千葉縣也僅下滑1個位置，顯見首都圈雖然人潮眾多，仍受歡迎。旅遊業者表示，東京迪士尼（位於千葉縣）擁有高人氣，加上最近還有新主題公園和酒店開幕，都能吸引觀光客。

日本國內住宿費在黃金週期間全面價格上漲，旅館費用大約是平常的2到3倍，甚至有些還漲到4倍。JTB調查，受到通貨膨脹影響，日本國內人均旅遊費用比去年上升3.7%，來到3萬6100日圓。（編輯：張芷瑄）1130429